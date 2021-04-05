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Китаю об этом лучше не знать: Военный специалист объяснил скрытую цель строительства "нового БАМа"

05 апреля 2021, 20:55  •  70 • Политика
Строительство новой ветки БАМа, которое анонсировали в Минобороны, имеет две важные цели — их озвучил историк, военный специалист Александр Широкорад. Одна цель — официальная — экономическая, которая сулит нашим китайским партнёрам сплошные выгоды. А вот о второй, считает Широкорад, китайцам лучше не знать.
Сегодня стало известно, что военные железнодорожники приступают к строительству второй ветки БАМа. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе осмотра места дислокации 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.
По мнению военного специалиста Александра Широкорада, важно объяснить всему миру, для чего России понадобился "новый БАМ". Он подчеркнул, что эта магистраль имеет важное экономическое значение для России, а также сулит немалые выгоды российско-китайским торговым отношениям. Эксперт пояснил, что транспортировка грузов через Сибирь — наиболее удобный и быстрый для КНР вариант.
Поэтому в общении с Китаем нужно делать упор на то, что русские создают для них уникальный транспортный коридор, считает Широкорад:
На это как раз надо нажимать, и вообще-то побольше говорить китайцам, что мы работаем в чем-то и для них. Тем более, что ветвь Шелковой пути по Транссибу, по БАМу – она будет идти параллельно с Шелковым путем по Арктике, по Северному морскому пути, в котором Китай крайне заинтересован.
Однако есть и не менее важная причина поскорее построить вторую ветку БАМа: эксперт указал на то, что Транссиб, по сути, совершенно не защищён и находится "под дулом китайских пушек".
Транссиб построен так, что где-то с китайской территории достается легко дальнобойная РСЗО и артиллерия достает,
- пояснил специалист. Он добавил, что в случае военного конфликта БАМ позволит быстро перебросить на Дальний Восток солдат и технику.

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