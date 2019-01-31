Китаю есть чему поучиться у создателей Су-57 - эксперт

Китайским авиаконструкторам есть чему поучиться у своих российских коллег, работающих над созданием самолёта Су-57, считает Ван Юнцинь, главный инженер Шэньянского аэрокосмического университета.

Свою позицию китайский учёный озвучил в статье для журнала Aerospace Knowledge. Её, как отмечает "Утро.ру", затем процитировал ряд западных СМИ.

Так, господин Юнцинь отметил, что, несмотря на многие проблемы, с которыми Россия столкнулась при создании Су-57, данный самолёт представляет собой уникальный образчик военной техники.

Американские эксперты критикуют его за несоответствие стандартам малозаметного истребителя, тем не менее в реальности скрытность - далеко не главный приоритет данной модели. Су-57 делает ставку на сверхманевренность в ходе гиперзвуковых полётов.

Самолёт обладает превосходным аэродинамическим дизайном, а также отлично управляет вектором тяги. Он предназначен для схватки, которая будет происходить в зоне видимости, а там именно способность к быстрым и неожиданным манёврам даёт одному боевому самолёту преимущество перед другим.