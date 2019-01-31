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Китаю есть чему поучиться у создателей Су-57 - эксперт
31 января 2019, 22:39 • 119 • Политика
Китайским авиаконструкторам есть чему поучиться у своих российских коллег, работающих над созданием самолёта Су-57, считает Ван Юнцинь, главный инженер Шэньянского аэрокосмического университета.
Свою позицию китайский учёный озвучил в статье для журнала Aerospace Knowledge. Её, как отмечает "Утро.ру", затем процитировал ряд западных СМИ.
Так, господин Юнцинь отметил, что, несмотря на многие проблемы, с которыми Россия столкнулась при создании Су-57, данный самолёт представляет собой уникальный образчик военной техники.
Американские эксперты критикуют его за несоответствие стандартам малозаметного истребителя, тем не менее в реальности скрытность - далеко не главный приоритет данной модели. Су-57 делает ставку на сверхманевренность в ходе гиперзвуковых полётов.
Самолёт обладает превосходным аэродинамическим дизайном, а также отлично управляет вектором тяги. Он предназначен для схватки, которая будет происходить в зоне видимости, а там именно способность к быстрым и неожиданным манёврам даёт одному боевому самолёту преимущество перед другим.
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