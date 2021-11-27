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Китаю - Дальний Восток. Кто стоит за спорным предложением?
27 ноября 2021, 15:05 • 24 • Политика
Китайских строителей призвали участвовать в реновации дальневосточных городов. Спорное предложение исходит от полпреда Трутнева. Но нет ли тут подводных камней?
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов. Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Почему возможно привлечение китайских партнёров?
Например, потому, что Китай - основной экономический партнёр России, размышляет Трутнев. По крайней мере, на Дальнем Востоке эту необходимую ремарку полпред всё же сделал.
В течение девяти месяцев 2021 года товарооборот между Китаем и русским Дальним Востоком вырос на 17%, составив в абсолютных значениях 9,5 млрд рублей. Но является ли это поводом для того, чтобы де-факто передать Дальний Восток в ведение Китая? Ведь просто так строить дома китайские партнёры в регионе не станут, это очевидно.
Стоит отметить, что Китай сотрудничает с Россией в ряде других проектов. Так, партнёры заинтересованы в реализации проектов в области углеродного регулирования. Или, например, развивается сфера внешнеторговых и транзитных перевозок грузов - обсуждалось создание "зелёных коридоров", чтобы оптимизировать санитарно-карантинный режим пропуска. На хорошем уровне и работа по развитию высоких технологий. Словом, есть где развернуться. В то же время привлечение Китая к таким сферам, как вырубка леса или то же строительство домов, - довольно чувствительный вопрос. Так зачем Трутнев наращивает тревоги обозначенным предложением? И действительно ли нам так необходима помощь китайских партнёров? Эти и другие вопросы Царьград обсудит вместе с экспертами - детали в нашей ленте эксклюзивов.
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