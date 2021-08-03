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Китайцы засчитали "русским русалкам" победу ещё до соревнований

03 августа 2021, 21:25  •  133 • В мире
Завершились лишь этапы квалификации дуэтов в синхронном плавании, но китайцы уже засчитали "русским русалкам" победу. Ещё до соревнований они выразили свой восторг спортсменкам из России.
Одна из участниц соцсети Weibo поместила пост с фотографиями выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, которые стали лучшими по итогам квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов. Подписчики уверены: русским на этой Олимпиаде снова никто в данном виде спорта противостоять не сможет.
Один из пользователей написал, что Россия всегда была лучшей с тех пор, как он узнал об этом виде спорта, а случилось это примерно в 2004 году. Другой констатировал, что китайские синхронистки постоянно оказываются на втором месте.
"В России действительно ценят искусство. Её литература, балет, опера очень хороши", - отметил третий.
По мнению четвёртого комментатора, русские женщины обладают прекрасной фигурой и физическими данными, они очень красивы, но зато быстро стареют.
"Независимо от всех палок в колёса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих, синхронистки из России делают упор на соревнованиях и побеждают!" - с восторгом отметил пятый поклонник.
"Рекомендую посмотреть на выступления России и Китая. В середине программы русских я почувствовал, что они набрали высший бал. Остальные совсем не на их уровне", - считает шестой пользователь.
Люди отметили эстетику русских, чистоту исполнения, прекрасную физическую подготовку и великолепную хореографию.
"В этих соревнованиях немногие смогут противостоять России", - написал седьмой пользователь.
Так, 4 августа Ромашина и Колесниченко будут претендовать на медаль. Командные соревнования пройдут 6 и 7 августа.

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