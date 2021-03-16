Китайцы загорелись местью Украине за обман с "Мотор Сич"

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Воинственно настроенные граждане требуют от властей эффективного ответа за аферу Незалежной

Читатели китайского издания Sina гневно отреагировали на решение Киева провести национализацию завода "Мотор Сич", который специализируется на разработке газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Жители Поднебесной хотят наказать Киев.

В январе 2021 года Украина ввела экономические ограничения против акционеров "Мотор Сич", среди которых оказались четыре юридических лица из КНР. Последние решили урегулировать ситуацию в международном арбитражном суде, чтобы вернуть 3,5 млрд долларов.

Позднее же стало известно, что СНБО принял решение о возврате "Мотор Сич" в государственную собственность. В скором времени орган должен внести законопроект о национализации предприятия в Верховную раду, пишет "Иносми", ссылаясь на Sina.

На намерения украинской администрации отреагировали китайские интернет-пользователи, выразившие возмущение позицией Киева.

"Вот так они строят свой кредит доверия для остальных стран?", "Жду с нетерпением смены государственного режима на Украине", "Нарываются", "И что же им пообещали США взамен?" Притворяются "жертвами" так называемых "игр" России! Все восточноевропейские страны, бывшие республики СССР, стали живым щитом Запада. Вот уж кто не понимает, что творит!", "Превращаются в аграрную страну", "Верните деньги, а потом поговорим", "Если не можете соблюдать международное право, готовьтесь к ответу", – пишут пользователи из КНР.

Ранее представитель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что визит китайских делегатов в Крым стал ответом Пекина за кражу "Мотор Сич". Некогда нейтральная позиция Китая сменилась на негатив по отношению к Украине за махинацию.