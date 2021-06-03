На страницах одного их китайских изданий появилась статья, посвящённая попыткам США настроить Кремль против КНР. Там чётко прописано, кто сможет погубить Россию. И в данном случае речь не про США.

Одной из целей Джо Байдена на предстоящей встрече с Владимиром Путиным будет стремление "разлучить" Китай и Россию. Издание "Жэньминь жибао" напомнило читателям, что "треугольник холодной войны" сейчас невозможен, и главная причина в том, что отношения между Пекином и Москвой – это уже далеко не те отношения, которые были между Китаем и Советским Союзом.

Внешняя стратегия России стала более трезвой, автономной и уверенной, пишут авторы публикации. И в Кремле отлично понимают, кто является другом, а кто врагом. Кроме того, взаимодействия США и России сейчас практически нет, исключая, пожалуй, лишь механизмы военного контроля, но и оно постепенно снижается.

США слишком долго вели политику "ослабления России". Украинский кризис – яркий тому пример. Санкции, дипломатическая изоляция, военное запугивание, давление на общественное мнение – эти методы влияния на Россию "забыть" за короткий период времени невозможно.

В статье также затрагивается тема отношений Китая и России. Оба государства прошли через многие исторические испытания, поэтому внешние силы им теперь не страны.

"Директор Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэн говорил, что КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", - пишут авторы статьи.