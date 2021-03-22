Китайцы указали США на его главную ошибку в отношениях с Россией

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Внешнюю политику Вашингтона в Пекине сравнили с советскими временами и холодной войной

Администрация президента США Джо Байдена совершает стратегическую ошибку, пытаясь противостоять одновременно России и КНР. Об этом Вашингтон предупреждают эксперты китайской газеты Global Times.

По мнению обозревателей, Пекин становится все сильнее, а Москва сохраняет значительную мощь и международное влияние, поэтому конфронтация с двумя ядерными державами для Штатов – это уже перебор.

Китайские эксперты считают, что направленное России приглашение посетить Поднебесную сразу после встречи на Аляске представителей КНР и США демонстрирует весьма высокое стратегическое взаимное доверие между Пекином и Москвой.

Поскольку российско-американские отношения становятся более напряженными после того, как РФ на днях отозвала своего посла из Вашингтона, России необходимо координировать с Китаем свои действия в отношении Штатов и по ряду других вопросов международного сотрудничества.

Авторы отмечают, что глава Госдепа Энтони Блинкен с понедельника по четверг совершит первую поездку в Европу в своем новом качестве, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО и пообщаться с лидерами ЕС. В частности, американский высокопоставленный гость намерен проконсультируется с официальными лицами Евросоюза по вопросу, как они могут "работать вместе на основе общих ценностей для решения глобальных проблем, исходящих от Ирана, России и Китая".

Аналитики полагают, что глобализация делает новую холодную войну очень маловероятной, однако конкуренция великих держав неизбежна.

По словам профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна, еще слишком рано говорить о наступлении новой холодной войны. Но этого исключать нельзя, а ее вероятность возрастает из-за неправильной и опасной внешней политики США. Профессор предполагает, что стремление Вашингтона развязать холодную войну диктуется желанием перейти к более решительным действиям в отношении как Москвы, так и Пекина. При этом он надеется на то, что в Белом доме переосмыслят свой внешнеполитический курс и осознают, насколько он может быть опасен.

"Эта стратегия работала в прошлом, потому что партнерство между КНР и СССР не было равным, поэтому в случае конфликта США могли бы этим воспользоваться. Но сегодня Китай и Россия строят отношения на равных", – пояснил эксперт Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

Он указал, что и Москву, и Пекин беспокоят "цветные революции", которые, в основном, спровоцированы или созданы Вашингтоном и их союзниками, и не только в Китае и России, но и в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, имеющих тесные связи с КНР и РФ. И борьба с этим явлением является важной задачей для обеих держав, поскольку они не только защищают себя, но мир и стабильность во всем регионе, подчеркнул специалист.

Напомним, на состоявшейся на днях встрече представителей Штатов и КНР на Аляске произошла перепалка между ведущими дипломатами США и Китая. Гости из Поднебесной в резкой форме ответили на критику со стороны Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана политики Пекина по ряду внутренних и внешних вопросов, сообщает РИА "Новости".

