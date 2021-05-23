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Китайцы раскрыли "секретную" фразу Шойгу, которая разозлила США

23 мая 2021, 16:45  •  127 • Политика
Китайские журналисты рассказали, как Шойгу всего одной фразой сумел разгневать и растревожить американских военных. Как пишет Sohu, настоящий фурор в США произвели слова русского министра о том, что ядерное вооружение России не имеет себе равных в мире.
"Слова Шойгу про оружие России разозлили военное сообщество США" - статья с таким заголовком вышла на днях на страницах китайского портала Sohu. Авторы напоминают, что недавно глава военного ведомства назвал русское ядерное стратегическое вооружение лучшим в мире.
По их данным, в военном сообществе Соединённых Штатов после этой "секретной" фразы поднялась волна негодования. Зазвучали заявления о том, что Россия очень преувеличивает свои возможности в оборонной области.
Однако, по мнению китайских авторов, Шойгу имел полное право говорить о первенстве России на мировой арене, а Штаты просто не хотят официально признавать катастрофическое отставание от русских.

Москва, напоминает автор, ещё шесть лет назад представила новый ракетный комплекс "Ярс" с дальностью полёта в 12 тысяч км. Также у русской армии есть система "Сармат", способная запускать ракеты на 16 тысяч км. Кроме того, оборонная промышленность России достигла больших успехов в сфере создания систем стратегического ядерного сдерживания морского базирования.
Поэтому, резюмирует журналист, слова Шойгу являются "абсолютной правдой".

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