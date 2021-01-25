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Китайцы раскрыли планы Байдена в отношении России - СМИ

25 января 2021, 16:15  •  123 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Белый дом намерен использовать Москву, чтобы отвлечь внимание американцев от собственных проблем
Москва готова к налаживанию отношений с Вашингтоном с приходом в Белый дом новой администрации, но на уступки не пойдет. В свою очередь, команде президента США Джо Байдена в условиях нынешнего внутриполитического кризиса сыграет на руку обострение разногласий с РФ, чтобы отвлечь внимание нации на внешнего противника. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.
В Пекине обратили внимание на недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сказавшего о том, что Кремль выступает за гибкие отношения с руководством Штатов, и что, если администрация Байдена готова к сотрудничеству и диалогу, Владимир Путин ответит взаимностью. Однако в Sohu прогнозируют, что сегодня Москве и Вашингтону не удастся наладить отношения.
"Учитывая, что США и Россия являются давними стратегическими конкурентами, а также принимая во внимание явно антироссийскую риторику администрации демократа Байдена, можно сделать вывод, что, скорее всего, борьба между Москвой и Вашингтоном будет продолжена", – цитирует статью издание "ПолитРоссия".
Кроме того в РФ действуют прозападные силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны, руководствуясь директивами из-за океана, считают китайские эксперты. Также Пентагон регулярно провоцирует ВС России, посылая свои эсминцы в районе Черного моря. Поэтому, несмотря на готовность к диалогу, в вопросах национальной безопасности и обороны Москва на компромиссы и уступки не пойдет, при всем желании Вашингтона.
Более того, действующая администрация заинтересована в обострении противоречий с РФ на фоне политического, социального и этнического кризиса внутри самих Штатов, тяжелой ситуации с пандемией. Сейчас Байден находится под серьезным давлением, а значит хозяину Овального кабинета нужно делать все, чтобы отвлечь внимание американцев от проблем в собственной стране, переключив его на внешних противников. По мнению авторов Sohu, одним из таковых традиционно выступит Москва.
"США не собираются прекращать антироссийские провокации, пока ситуация внутри страны не стабилизируется", – уверены китайцы.
Напомним, 23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного ранее по прилете из Берлина прямо в аэропорту Шереметьево из-за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше".
МИД РФ обратил внимание на тот факт, что посольство США тщательно отслеживало всю информацию о данных митингах. В том числе за сутки до начала протестов американская дипмиссия разместила на своей странице в интернете предупреждение для всех своих граждан, находящихся в Москве, в котором был указан подробный маршрут движения протестующих со словами "марш в сторону Кремля". На Смоленской площади в связи с подобной информацией ждут объяснений штатовских дипломатов.

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