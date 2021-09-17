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Китайцы призвали Москву и Пекин погрузить Америку в хаос
17 сентября 2021, 20:30 • 161 • Политика
Граждане Поднебесной придумали несколько сценариев отомстить Вашингтону за создание нового воинственного альянса
Жители Поднебесной призвали Москву и Пекин погрузить США в состояние еще большего хаоса, чем то, в котором Америка пребывает сейчас. Так читатели китайской газеты Хуаньцю шибао отреагировали на свежесозданный союз Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии против КНР.
Напомним, 16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о заключении альянс в сфере безопасности под названием AUKUS с целью поддержания "стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Согласно соглашению Австралия получила возможность приобрести атомные подлодки.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что новый союз угрожает миру и стабильности в регионе и провоцирует гонку вооружений.
В комментариях воинственные читатели издания жгли напалмом в адрес содружества AUKUS, их собрало ИноСМИ.
"Раз Соединенные Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в еще больший хаос!" – заметил пользователь e7uXJS.
"Бывший лидер бандитов, нынешний лидер и страна-потомок бандитов собрались вместе, чтобы обсудить, как грабить другие государства", – раскрыл цели нового альянса читатель под ником Небесный царь убивает призрачным клинком.
"Если они стремятся к смерти, почему бы нам не помочь им? Можем хоть сейчас ракеты отправить", – предложил Кэкэсили 18.
"Где бы ни находилась болевая точка Соединенных Штатов, мы нанесем по ней самый сильный удар! У капиталистического зверя в глазах только деньги, он не обеспокоен проблемами человечества!" – сила Сила пшеницы.
"Нужно просто атаковать их! Заставить эту низкосортную страну вернуться обратно в каменный век!" – резюмировал 1v4OEFHI.
Отметим, что создание AUKUS стало неожиданностью для многих стран, в частности и для Франции. Париж, который устами президента Эммануэля Макрона последние годы критиковал НАТО и призывал к формированию отдельной армии ЕС, вдруг почувствовал себя брошенным заокеанским гегемоном. Более того, французы получили оплеуху со стороныАвстралии, которая разорвала контракт с Пятой Республикой о поставках 12 субмарин.
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