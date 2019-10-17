Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин уводит Ближний Восток у Запада. Чего боятся в США и Европе
До Дня благодарения
"Заслуга Сергея Шойгу": Что армия России продемонстрировала миру во вр...
"Это троллинг": Адвокаты Порошенко отказались верить в 13 уголовных де...
Главная / В России

Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»

17 октября 2019, 16:39  •  266 • В России

С подачи китайского интернет-портала Sohu пошла гулять хлесткая сенсация: «Для противостояния России Украина создала гиперзвуковую ракету «Молния»! С ее помощью Киев рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту России и контролировать всю акваторию моря».

И откуда же у этой бравурной новости ноги растут? С 8 по 11 октября в Киеве проходила выставка "Оружие и безопасность-2019". Там КБ "Южное" (Днепр) и представило народу макет (макет!) ракеты «Блискавка» (по-русски - «Молния»). Украинские конструкторы аж слюной брызгали, восторженно рассказывая про характеристики своего изделия. И хотя ракета, по строгому счету, представляет собой лишь муляж, ее создатели хвастливо заявляют, что их «Молния» превзошла российский аналог - ракету Х-31 - и по максимальной скорости, и по дальности. Но при этом уже без патетики и не столь громко добавляли «по нашим расчетам». Хоть в этом не слукавили, выдавая желаемое за действительное.

Новая ракета - детище КБ "Южное" из Днепра.

А что же думают российские военспецы про разрекламированную китайцами украинскую «Молнию»? Послушаем известного военного эксперта Константина Сивкова:

- В советские времена ракеты Х-31 имелись на вооружении Черноморского флота и авиации, которые базировались на территории УССР. И после 1991 года все это досталось Украине по наследству. Потому в данном случае речь идет не о разработке новой сверхзвуковой ракеты, а о попытках модернизировать ракету Х-31. Но это в лучшем случае.

Советская ракета Х-31 была принята на вооружение в 1989 году.Фото: ru.wikipedia.org

А в худшем – они просто пытаются восстановить боеспособность имеющихся у них ракет. Потому что для разработки новой сверхзвуковой ракеты на Украине сегодня нет научно-технического потенциала. Последние 5 лет украинской истории свидетельствуют, что они вообще ничего сделать не могут. Если же украинским специалистам удастся восстановить боеспособность ракет – это, конечно, повысит военные возможности Украины. Но для того, чтобы их применить, надо восстановить пусковые установки и соответствующую авиацию. А это тоже под вопросом, учитывая сегодняшние возможности Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
16 октября 2019, 19:24
«Отработать как положено»: Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
17 октября 2019, 11:39
Без уведомления: в МИД объяснили снятие дипломатов США с поезда Нёнокса — Северодвинск
17 октября 2019, 16:39
В России появится система информирования россиян о положенных им льготах
17 октября 2019, 16:39
Учения «Гром-2019»: Путин потренировал ядерную триаду
16 октября 2019, 21:09
Американские военные атташе прикинулись грибниками, чтобы попасть под Северодвинск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
11 октября 2019, 01:24
Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-плохому»
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.