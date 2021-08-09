Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе

Первые случаи заражения SARS-CoV-2 произошли в США задолго до вспышки в Ухане, настаивают китайцы, организуя свою атаку на Штаты в вопросе происхождения коронавируса. Подчёркивается, что раскрывают засекреченные ранее данные.

Американские политики на протяжении нескольких месяцев настаивают, что именно Китай должен нести ответственность за пандемию коронавируса, поскольку начались заражения в Ухане. Китай отметает подобные обвинения, а теперь, очевидно, начинает атаковать своих оппонентов.

Так, китайские авторы на страницах Global Times China настаивают, что первые случаи коронавируса были отмечены именно в США. Например, во Флориде в мае 2020 года взяли и исчезли данные о 171 пациенте. А потом совершенно удивительным способом появились вновь. Их якобы восстановили, однако данные о симптомах сразу же засекретили. Журналисты, между тем, полагают, что первые случаи заражения в США зарегистрировали ещё в январе - феврале 2020 года. Как раз за месяц (а то и больше) до того, как власти впервые заявили об официально отмеченных случаях COVID-19.

Симптомы, как говорит учёный Эрик Тонер, проявились у первых заболевших американцев в конце декабря или первых числах января. Таких заболевших было как минимум 26 человек. Таким образом, Тонер признаёт, что случаи заражения во Флориде могли иметь место ещё раньше, чем в Китае. А значит, нулевого пациента, вероятно, следует искать в США. Тем более что данные впоследствии были засекречены.

Global Times China добавляет, что манипулировать данными о ковиде в своё время отказалась аналитик Ребекка Джонс. Она как раз занималась случаями коронавируса во Флориде. Но после отказа включать подложную статистику к ней в дом пришла полиция и изъяла всю технику, настаивают китайцы.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю и вовсе считает, что США занимаются распространением клеветы о происхождении коронавируса и продвигают теорию "лабораторных утечек", но отказываются трезво смотреть на ситуацию с заболеваемостью у себя в стране:

Пандемия - это научная проблема. Наука рациональна, и это дело учёных, а не политиков, - подчеркнул эксперт.

Остаётся лишь добавить, что Китай на официальном уровне отверг обвинения США в лабораторном создании коронавируса ещё несколько недель тому назад.