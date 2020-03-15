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Китайцы пофантазировали об Украине без Одессы
15 марта 2020, 11:35 • 231 • Украина
Китайские журналисты-аналитики из издания Sohu представили, что будет с Украиной, если она лишится фактически последнего выхода в акваторию Черного моря – Одессы. По их мнению, страну ждёт исчезновение.
В случае, если по каким-то причинам Одесса решит покинуть административный состав Украины, государство ждёт страшный кризис. Страна полностью потеряет остатки влияния в Черном море, лишившись важнейшего стратегического пункта.
Аналитики напоминают, что глобальное перераспределение сфер влияния в регионе произошло после присоединения Крыма к России в 2014 году. По большому счёту, фактически силы остались неизменными, ведь Киев не использовал потенциал полуострова с точки зрения портовых возможностей. Российский черноморский флот долгое время размещался в Севастополе на условиях арендного соглашения.
Поэтому говорить о том, что произошло значительное перераспределение влияния не совсем уместно. А вот то, что теперь Украина лишилась огромных ежегодных отчислений в свой бюджет вполне справедливо. Более того, Россия получила возможность развивать регион после долгого периода застоя, реорганизовав необходимые площади, модернизировав портовые города и подходы к ним.
Китайцы убеждены, что у Киева есть все основания переживать за Одессу, ведь если политика местных властей не изменится, нет гарантий что и люди, живущие на побережье, не захотят радикально изменить свою жизнь, начав с паспорта. После 2014 года значение Одессы для Украины многократно усилилось, поэтому возможная потеря города-порта очень сильно пугает киевский истеблишмент.
Значение Одессы выросло настолько, подытожили китайские аналитики, что утрата города будет равносильна полному краху экономики, а затем и государства целиком.
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