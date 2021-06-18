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Китайцы подвели итоги женевского саммита: "Украина стоит за дверью и плачет"

18 июня 2021, 18:00  •  88 • Политика
Китайские пользователи Всемирной сети обсудили прошедшую 16 июня встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Читатели местной прессы уверены, что Украина с таким президентом, как Байден, "вернётся к России". Пока же она "стоит за дверью и плачет".
Большинство читателей китайского издания "Гуаньча" акцентировали внимание на физическом состоянии Джо Байдена.
"Сегодняшние американские политики в основном делятся на три категории: эмоциональная депрессия, эндокринное расстройство и старческое слабоумие", - более категорично выразился другой комментатор.
"Тогда Байден - настоящий гроссмейстер, совместил в себе все", - последовал ответ на предыдущее послание.
Много внимания китайские комментаторы посвятили Украине.
"Орёл и медведь едят за одним столом, а Украина стоит за дверью и плачет", - заявил один из читателей "Гуаньча".
"Украина вернётся к России", - вторит ему другой комментатор.
Вспомнили китайские читатели и то, как Джо Байден сорвался на задававшую вопросы журналистку, после чего под крики спешно покинул пресс-конференцию. Ряд комментаторов уверены, что президент США встревожен результатами встречи с Владимиром Путиным. Впрочем, многие посчитали, что главе Белого дома просто нужно было найти повод для того, чтобы поскорее покинуть мероприятие.
Не обошлось без анекдотов собственного сочинения:
"Путин был очень счастлив, потому что узнал, что у его противника - болезнь. Трамп тоже был очень счастлив, потому что осознал, что противник всегда считал его президентом", - пошутил пользователь под таинственным ником Предназначение.
Любая дискуссия о Джо Байдене плавно перетекает в обсуждение достоинств и недостатков предыдущего президента Дональда Трампа. Так вышло и на этот раз. Один из комментаторов просто заявил, что "Трамп и Байден - лучшие партнёры", потому что "один разрушает отношения, а другой - восстанавливает".
Что может быть лучше традиционной китайской поэтики с лёгким философским налётом. Как вам такая оценка бывшего и нынешнего американских президентов:
"О, Трамп, как велика психологическая тень, которую ты оставил рядом с Сонным Джо!", - заявил один из читателей.
Наконец, один из пользователей просто заявил, что "США действительно катятся на дно, избрав одного за другим двух президентов с проблемными головами".

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