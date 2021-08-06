Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло

Эксперты китайского издания Sohu оценили манёвр британцев против русских подлодок в Северной Атлантике. Реванша за Defender не вышло.

Читателям напомнили об инциденте в Чёрном море, когда британский эсминец Defender намеренно оказался в территориальных водах России. На требования изменить курс и не нарушать госграницу корабль не реагировал. В результате пограничная служба выполнила предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 - "предупредительное бомбометание".

Британские военные на самом высшем уровне объяснили инцидент "мирным проходом через территориальные воды Украины", ещё раз отметив, что не признают Крым территорией России. Москва же заявила о произошедшей провокации.

Китайские аналитики считают, что случившееся больно ударило по Соединённому Королевству, поэтому спасение репутации флота решили устроить через реванш. Он бы удался, если бы Лондон рассекретил манёвры русских подлодок в Атлантике, говорится в статье.

Британцы воспользовались информацией, что несколько атомных субмарин России направились в Северную Атлантику. Силы НАТО начали преследование, но упустили русские подлодки.

"Подлодки Северного флота РФ ускользнули от НАТО, и их исчезновение порядком напугало британских военных", - отмечают китайские эксперты.

Реванша не вышло. Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок, заявив, что инцидент в Атлантике стал ещё большим фиаско для флота Великобритании.