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Китайцы отобрали у индийских пограничников оружие и свободу, но потом всё вернули

26 мая 2020, 16:55  •  60 • В мире
Инцидент произошёл 20 мая. На территории Ладакха представители армии Китая отобрали у индийских пограничников оружие и свободу, а потом всё вернули. Стало известно почему.
В восточной части Ладакха в 1962 году произошёл военный конфликт между Китаем и Индией. С тех пор эта территория является больным вопросом, если речь заходит о взаимодействии между этими государствами.
Телеканал NDTV со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько дней назад в восточную часть Ладакха было переброшено несколько батальонов индийских военных. Китайцы решили отреагировать.
20 мая между солдатами двух армий завязалась драка. Китайские военные отобрали у индийских оружие и задержали их. Но потом всё вернули и отпустили пограничников. Государствам удалось урегулировать конфликт.

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