Китайцы отобрали у индийских пограничников оружие и свободу, но потом всё вернули

В восточной части Ладакха в 1962 году произошёл военный конфликт между Китаем и Индией. С тех пор эта территория является больным вопросом, если речь заходит о взаимодействии между этими государствами.

Телеканал NDTV со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько дней назад в восточную часть Ладакха было переброшено несколько батальонов индийских военных. Китайцы решили отреагировать.

20 мая между солдатами двух армий завязалась драка. Китайские военные отобрали у индийских оружие и задержали их. Но потом всё вернули и отпустили пограничников. Государствам удалось урегулировать конфликт.