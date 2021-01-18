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Китайцы отбирают землю у экс-республик СССР и останавливаться на них не собираются

18 января 2021, 13:45  •  181 • Аналитика
В Политбюро ЦК КПК заявили, что в наступающей 14-й пятилетке одной из главных внешнеполитических целей страны будет «восстановление её территориальной целостности». Упомянуты в этой связи не только Бутан, Индия и Шри-Ланка, но и Киргизия с Таджикистаном. Но это сегодня, а завтра претензии могут появиться и к нашей стране.
Как-то так само собой вышло, что «демаркация» китайской границы с соседними странами неизменно происходит в пользу Поднебесной. В 2005 году Россия уже потеряла от «демаркации» 337 квадратных километров своей территории, включая остров Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский – теперь это китайская провинция Хэйлунцзян. И хотя в Хабаровском крае кое-кто продолжает настаивать, что по закону следовало бы провести референдум и поинтересоваться мнением местного населения касательно передачи земли (кстати, никто так и не прояснил, что же в ходе «равнозначной демаркации» получила Россия), вопрос как бы снят сам собой. Отдали же китайцам остров Даманский, который в 60-е наши солдаты защищали с оружием в руках, – отдали и забыли.
Претензий как бы нет, но они есть
В приграничном селе Нижнеспасском, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области, живут около полусотни человек. Чужие, что называется, здесь не ходят. Тем не менее на въезде в село ввели пропускной режим. Граница, мол, и всё такое. При этом внятно никто ничего жителям так и не объяснил. Режим, кстати, ввели наши, но, как говорят, «по просьбе китайской стороны». Хотя какое отношение «китайская сторона» имеет к нашему Нижнеспасскому, если китайский теперь Тарабаров находится по другую сторону Амура? Всё это порождает нехорошие слухи, которые никто толком не спешит развеять. Ясно одно – территориальный вопрос Китая к России рано или поздно поднимется вновь. Раз уступили – уступят ещё?
На земли претендует не только Китай. Пекин не признаёт независимости Тайваня, считая остров своей территорией, зато в полной мере признаёт территориальные претензии этой страны. А у Тайваня к России претензии имеются, и ещё сколько. Половина Большого Уссурийского Тайвань не устраивает, страна претендует на весь остров целиком. И что по этому поводу думают в Пекине, там никого не интересует. Дальше – больше. Есть на реке Уссури такой остров – Кутузов. Под контролем СССР он оказался в период существования марионеточного государства Манчжоу-Го. По договору Москвы и Пекина от 1991 года остров Кутузов признан российским. Но Тайвань этот договор не признаёт. А ещё и Тува. Тайвань не признаёт правомочности перехода Урянхайского края (Танну-Тува) и считает эту землю своей. Пекин, как уже говорилось, этих претензий никак не оспаривает, как бы намекая, что скорое воссоединение с Тайванем расставит все точки над «ё». И когда сегодня ни с того ни с сего у Тувы появляются территориальные вопросы к соседнему Красноярскому краю (их на прошлой неделе озвучил глава республики Шолбан Кара-оол), нужно понимать, какую цепную реакцию однажды может повлечь за собой изменение китайских границ в пользу Пекина.
А вот вам ещё пять копеек. Теоретически «демаркация» российско-китайской границы прошла в 2005-м и окончательно оформилась в 2008-м.
Казалось бы, все вопросы сняты. Но не тут-то было. Уже в 2011-м Пекин настоял на том, чтобы провести «проверку демаркации» в Республике Алтай. Вроде бы из-за плёвого кусочка земли – всего каких-то 17 гектаров! Но «демаркацию» провели – само собой, в пользу китайцев, собрав по такому поводу «совместную» комиссию. Причём не российско-китайскую, а «китайско-алтайскую». Собирало её правительство республики как бы без оглядки на Москву. Казус ещё и в том, что протяжённость российско-китайской границы на Алтае всего 55 километров. Но дело было не в километрах с гектарами, а в прецеденте. Он был нужен Китаю – и Китай его получил. Чтобы предъявлять нам всё новые и новые претензии – не сегодня, так завтра. Пекин не спешит делать громких деклараций относительно «восстановления территориальной целостности страны», но проглатывает спорные территории с той же скоростью, с которой саранча пожирает поля с посевами.

Джунгарское хамство

Представители ЦК КПК указывают, что в наступающей 14-й пятилетке Пекин должен воссоединиться с территориями, входившими в состав некогда существовавшего Джунгарского ханства.
  • Когда прошлым летом мы написали о том, как таджики торжественно передали часть своей территории Китаю в погашение трёхмиллиардного долга, были такие, кто не поверил в прочитанное. Но таджики и правда уступили китайцам часть своей фактически не контролируемой Горно-Бадахшанской автономной области. После чего выяснилось, что аппетит Поднебесной, как водится, пришёл во время еды. Заполучив 0,7% таджикской территории, в Пекине решили прирезать себе ещё немного – а именно весь Горный Бадахшан. Почти половину всего Таджикистана! Казалось бы, в Душанбе должны были бы возмутиться. Но там пошли по иному пути – продумывают, как обеспечить «совместное управление» набитой полезными ископаемыми территории. На приисках Горного Бадахшана уже действует полностью китайская, а не таджикская администрация. Дело за малым – ввести китайских военных (так уже поступали в 2011-м, когда отжимали первую очередь Горного Бадахшана, и в 2019-м, когда дело дошло до второй части).
  • Похожая история и с Киргизией. Там, правда, землю за долги пока не раздают, но китайцы уведомили своих киргизских партнёров, что хотели бы пересмотреть соглашение 1999 года по спорному участку Узонгу-Кууш. Китай тогда получил 161 квадратный километр территории, что, как сегодня вдруг выяснилось, составило порядка 40% первоначальных требований. Якобы тогдашний президент Киргизии Аскар Акаев обещал как-то компенсировать недостачу, но так этого и не сделал, а китайские товарищи честно ждали два десятилетия, но более не желают. А потому готовы вернуться к переговорам. Не то чтобы ультиматум, но настойчивое предложение, отказаться от которого Бишкеку едва ли удастся. Напомним, что отказ от части Узонгу-Кууш в пользу Китая стоил Акаеву потери власти – народ не оценил раздачу земель.
  • В 90-е годы Казахстан уступил Китаю сначала 900, а затем ещё порядка 400 квадратных километров своей территории, включая часть священной для кочевников горы Хан-Тенгри – высочайшей точки Тянь-Шаня. Это было сродни потери армянами горы Арарат, которую щедрый Ленин подарил своему другу и последователю Ататюрку (наказав тем самым не принявших советскую власть армян). Формально, правда, пик Хан-Тенгри остаётся «общей вершиной трёх государств – Китая, Киргизии и Казахстана», но тут в Пекине неожиданно обнаружили, что граница проложена не вполне корректно (ошибся в своё время с разметкой географ Семёнов-Тян-Шанский). И проложили новую границу, как корректно сообщают в Бишкеке и Нур-Султане, «на 12 километров восточнее». Так что банкнота в 100 сом с изображением пика Хан-Тенгри у киргизов пока остаётся, а вот самого пика у них уже нет, как, впрочем, и у казахов.
  • «Даже не помышляйте надеяться, что Киргизия, Казахстан и Россия смогут откупиться от Китая ресурсами, – убеждает казахский синолог Мурат Ауэзов. – Не верьте востоковедам, которых прикормили китайцы и которые всех уверяют, что Поднебесной не нужны новые территории, у неё, мол, своей земли полно. Земля-то есть, да только непригодная для жизни!»

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