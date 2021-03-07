Китайцы обнаружили несостыковки в расследовании крушения "Боинга" МН17

Малазийский Боинг. Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com

В Поднебесной считают, что западное следствие не интересуют реальные обстоятельства катастрофы

Китайские эксперты внимательно следят за развитием ситуации вокруг крушения малайзийского лайнера. По их мнению, в этом деле есть много странностей, которые объясняются желанием скрыть правду и надавить на Россию.



Так, обозреватели издания Sohu, обратили внимание, что за такой долгий срок (расследование по делу длится шесть лет) давно должны были появиться неопровержимые доказательства виновности той или иной стороны. Однако их нет.

При этом западные эксперты рассматривают лишь одну версию, согласно которой во всем виновата наша страна и ополченцы Донбасса. Именно с такой однобокостью подхода китайцы связывают то, что в расследовании этой кровавой катастрофы так и не поставлена точка.

Европейцы отвергают доказательства России, которая давно передала им материалы, согласно которым в районе падения самолета находился ракетный комплекс "Бук", принадлежащий военным Украины. Зарубежных блюстителей порядка такие сведения не интересуют. Они придерживаются версии, что лайнер был сбит российской ракетой, и другого слушать не хотят.

В Китае выразили мнение, что в этом деле европейцев больше интересует возможность надавить на Россию, чем действительно разобраться в произошедшем, передает издание "ПолитРоссия".

Кстати, недавно независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что Европа начинает видеть "прорехи" в этой истории. Специалист убежден, что западная пресса перестала доверять собственной пропаганде по теме крушения самолета над Украиной.