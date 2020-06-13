Китайцы об отношениях с Россией • 70 • Аналитика

Китайцы на Байкале



На популярном в КНР форуме «Чжи Ху» (в переводе: «Знай!») пользователь Сюй Шаочэн (徐绍诚), нередко публикующий различные аналитические материалы, 3 марта 2020 года (то есть относительно недавно, на фоне нарастающей американо-китайской конфронтации) опубликовал статью под заголовком «Каковы всё-таки отношения России и Китая?» Содержание этого материала интересно, с одной стороны, взвешенностью авторских оценок, далёких как от официозных восторгов, так и от националистической хулы, а с другой стороны – откровенностью китайского автора.



Далее размещён перевод текста, чьим автором является Сюй Шаочэн.



* * *



Российско-китайские отношения кратко характеризуются как отношения стратегического партнёрства. По-разному прокладывая пути достижения своего будущего, Китай и Россия, в принципе, хотят от этого будущего одного и того же.



На бытовом примере Китай можно сравнить с имеющим деньги парнем, а Россию — с красной девицей. Китай ищет высокую, длинноногую и симпатичную для брака. Россия симпатична, но в доме у неё шаром покати, да и престижным образованием похвастаться она не может. Вот Китай и не замыкается на России, выбирая и из других, из тех, у кого, кроме красоты, есть хозяйство и деньги. Не замыкается на Китае и Россия, посматривая на других завидных женихов (дословно: «парней-фениксов»), причём ищет не просто домовитого, а непременно покладистого; Китай же считает не слишком откровенным и не очень её уважающим. Но при этом Китай и Россия дружно клянут американский империализм, и эта общая для них тема – гарантия неразрывности их отношений.



Таким образом, отношения между обеими сторонами сводятся к тому, что ни одна из них не может полностью положиться на другую, но при этом ни одна определённо не может обойтись без другой.



План России по достижению её будущего заключается в том, чтобы контролировать Европу, опираясь на свои энергоресурсы, и укрепляться, «питаясь кровью Европы». План Китая по достижению его будущего заключается в том, чтобы, реализуя инициативу «Пояс и Путь» в рамках концепции «Нового Шёлкового пути» и используя своё индустриальное превосходство, укрепляться благодаря деловому сотрудничеству с отсталыми странами. В такой ситуации, когда у каждой из сторон свой собственный план действий, ни у Китая, ни у России нет ни преимуществ, ни слабых мест в отношениях друг с другом.



Наряду с большими запасами нефти и природного газа в России множество необрабатываемых полей, но озолотить её способна одна только торговля природными ресурсами.



Слабым местом России является однобокость её экономической модели. Россия делает ставку на продажу природных ресурсов, но её экономика настолько отсталая, что многие российские предприятия давно заброшены или простаивают. Масштабы производства многих видов продукции тяжёлой промышленности в России, например, стали, не идут ни в какое сравнение с масштабами производства в Китае. Продавать оружия столько, чтобы поднять свою экономику, Россия тоже не в состоянии. А для сбыта продукции гражданского назначения у России в мире нет стабильных рынков.



У Китая мощная индустриальная база и огромные возможности для индустриализации других стран, Китай способен предложить любой стране качественную и привлекательную по цене промышленную продукцию.



Китаю не хватает собственных природных ресурсов. Хотя Китай и занимает одно из первых мест в мире по площади обрабатываемых земель, бóльшая часть собираемого в стране урожая идёт на внутреннее потребление, а такой вид сырья, как нефть, Китай вынужден импортировать.



Российский рынок неспособен потреблять объёмы промышленного производства Китая, и поэтому Китай в большей степени рассчитывает на реализацию своей промышленной продукции, с одной стороны, в государства, которые богаче, чем Россия, такие, как США и европейские страны, а с другой стороны — в государства, находящиеся ниже России по уровню научно-технического развития, такие, как всевозможные «станы» и африканские государства. К тому же сбыт китайской индустриальной продукции в подобного рода отсталые страны создаёт условия для заключения с ними так называемых соглашений, суть которых в том, что, к примеру, Китай строит в какой-то стране железную дорогу и дарит её этой стране, но затем в течение 50 лет получает свой куш от эксплуатации построенной железной дороги.



Но возникает и другая проблема. Влияние США на половину таких отсталых стран сильнее, чем влияние на них России и Китая, поэтому, если Россия и Китай будут мешать американцам зарабатывать на разнице цен в таких странах, США могут вообще лишить Россию и Китай возможности вести там свой бизнес.



Однако и Китай может показать себя американцам, импортируя большинство природных ресурсов, ту же нефть, из тех стран, которые подчинены Соединённым Штатам или которым Соединённые Штаты дают свои указания, например, из Анголы, из Саудовской Аравии («младшего брата США»), из Ирака или из Омана.



Вообще, чтобы избегать глубокого застоя в отношениях с США и Европой, Китаю не следует слишком тесно сближаться с Россией. В этом и заключается баланс международных отношений для Китая.



Россия тоже не стремится связывать свою судьбу только с Китаем, хоть он и имеет более выгодное географическое положение и более привлекательный международный образ, чем Россия. Если Россия не возьмёт в скором времени под контроль европейский рынок энергоресурсов, в своём экономическом развитии она так и будет отставать от Китая, причём это отставание будет всё больше нарастать.



Иными словами, для России ставка на экспорт нефти не должна быть долгосрочной, а продажа нефти — это инструмент повышения её международного статуса, улучшения её геополитического положения. В этом смысле решение о вводе российских войск на Ближний Восток было оптимальным, а сотрудничество с Турцией по сооружению нефтепровода направлено на увеличение доли поставок в Европу российских энергоносителей.



Одним словом, нынешнее состояние китайско-российских отношений таково, что ослабление американского контроля в отношении Китая, ослабление конфронтационной политики США в отношении Китая приведёт к отдалению Китая от России. И наоборот, по мере усиления конфронтационной политики США в отношении Китая Китай будет вынужден быть ближе к России.



Когда же США дойдут до определённой «точки» в своём давлении на Китай, Китай неизбежно вступит в альянс, в союз с Россией, поскольку американцы попросту не оставят ему иного выбора.



У России ситуация не совсем такая, как у Китая. Да, Америка сейчас оказывает давление и на Россию, а делают США это потому, что государственная стратегия России бросает вызов американской гегемонии. Россия же в ответ способна лишь показывать зубы, наблюдая за изменениями международной обстановки. Но когда ситуация дойдёт до точки, обратного пути у России уже не будет, повернуть вспять тогда для неё будет равносильно гибели.



Одним словом, вариант двустороннего альянса, союза Китая и России исключать нельзя, а реализуется такой вариант или нет, будет всецело зависеть от того, как далеко зайдёт американский империализм в своих враждебных замыслах, когда он в своём давлении дойдёт до той точки, после которой Китай и Россия поступят так, как посчитают необходимым.



(Когда конфронтация с США дойдёт у Китая до точки, рассуждает китайский автор, Китай найдёт спасение для себя в союзе с Россией, то есть фактически согласится стать ведомым, ибо в китайском понимании «союз» — это всегда отношения ведущего и ведомого, старшего и младшего, того, кто подчиняет, и того, кто подчиняется. Иными словами, ради собственного выживания Китай готов поступиться даже столь ценимыми им принципами «самостоятельности» и «независимости» в отношениях с Россией. Интересно, что китайский автор даже не рассматривает вариант «спасения» России Китаем в том случае, если конфронтация с американцами дойдёт до точки теперь уже и у неё, предоставляя России возможность как-нибудь самой, без Китая, решать свою судьбу в гипотетической схватке с Америкой. — А. Ш.). Провальные идеи чиновников могут вызвать массовые беспорядки на улицах



Сегодня американский империализм шаг за шагом наращивает своё давление, а Китай и Россия всё больше сближаются. Например, в 2018 году объём их двусторонней торговли увеличился примерно на 30% по сравнению с 2017 годом. Проводились военные учения Китая, России и Ирана.



По поводу долгосрочной перспективы китайско-российских отношений я настроен позитивно. Ибо до того, как Россия установит окончательный контроль над Европой, она ни за что не станет конфликтовать с Китаем. Что касается Китая, то на достаточно длительную перспективу он будет нуждаться только в российском продовольствии и в российских природных ресурсах, в некоторой степени — в военном сотрудничестве с Россией.



Я склоняюсь к тому, что американский империализм ослабеет. Однако если он не лопнет сам, Россия не сможет выгнать его из Европы.



Таким образом, в течение длительного времени отношения России и Китая, безусловно, будут колебаться от «формальной близости» двух стран до их «союзничества».



* * *



Прочитав этот материал китайского автора, я ещё больше укрепился в давно полученном знании: подход Китая к отношениям с Россией отличает голый прагматизм, подчас граничащий с эгоистическим потребительством. Видя в России единственную опору в противостоянии с беспощадной Америкой, Китай готов терпеть экономическую несостоятельность России и её подсознательное недоверие восточному соседу. Именно из-за нарастающей конфронтации с США и ни по какой иной причине Китай сейчас всё чаще проявляет дружелюбие к России, а в критической для себя ситуации, оказывается, допускает даже «союз» с ней.



Ещё обращает на себя внимание то, что конфронтация Китая с США, как и его сближение с Россией, — процессы для Китая исключительно вынужденные. На самом деле Китаю, вероятно, гораздо интереснее было бы сближаться с успешной и богатой Америкой, а не с неудачливой Россией. И только суровая реальность заставляет его враждовать с тем, кто мил его сердцу, и сближаться с тем, кто вызывает чувство внутренней брезгливости.



Вот почему, решив дружить с Китаем, необходимо учитывать не только его государственную солидарность с Россией в нелюбви к «американскому империализму», но и его подлинный, исключительно ситуационный подход к «стратегическому партнёрству» с ней. На популярном в КНР форуме «Чжи Ху» (в переводе: «Знай!») пользователь Сюй Шаочэн (徐绍诚), нередко публикующий различные аналитические материалы, 3 марта 2020 года (то есть относительно недавно, на фоне нарастающей американо-китайской конфронтации) опубликовал статью под заголовком «Каковы всё-таки отношения России и Китая?» Содержание этого материала интересно, с одной стороны, взвешенностью авторских оценок, далёких как от официозных восторгов, так и от националистической хулы, а с другой стороны – откровенностью китайского автора.Далее размещён перевод текста, чьим автором является Сюй Шаочэн.Российско-китайские отношения кратко характеризуются как отношения стратегического партнёрства. По-разному прокладывая пути достижения своего будущего, Китай и Россия, в принципе, хотят от этого будущего одного и того же.На бытовом примере Китай можно сравнить с имеющим деньги парнем, а Россию — с красной девицей. Китай ищет высокую, длинноногую и симпатичную для брака. Россия симпатична, но в доме у неё шаром покати, да и престижным образованием похвастаться она не может. Вот Китай и не замыкается на России, выбирая и из других, из тех, у кого, кроме красоты, есть хозяйство и деньги. Не замыкается на Китае и Россия, посматривая на других завидных женихов (дословно: «парней-фениксов»), причём ищет не просто домовитого, а непременно покладистого; Китай же считает не слишком откровенным и не очень её уважающим. Но при этом Китай и Россия дружно клянут американский империализм, и эта общая для них тема – гарантия неразрывности их отношений.Таким образом, отношения между обеими сторонами сводятся к тому, что ни одна из них не может полностью положиться на другую, но при этом ни одна определённо не может обойтись без другой.План России по достижению её будущего заключается в том, чтобы контролировать Европу, опираясь на свои энергоресурсы, и укрепляться, «питаясь кровью Европы». План Китая по достижению его будущего заключается в том, чтобы, реализуя инициативу «Пояс и Путь» в рамках концепции «Нового Шёлкового пути» и используя своё индустриальное превосходство, укрепляться благодаря деловому сотрудничеству с отсталыми странами. В такой ситуации, когда у каждой из сторон свой собственный план действий, ни у Китая, ни у России нет ни преимуществ, ни слабых мест в отношениях друг с другом.Наряду с большими запасами нефти и природного газа в России множество необрабатываемых полей, но озолотить её способна одна только торговля природными ресурсами.Слабым местом России является однобокость её экономической модели. Россия делает ставку на продажу природных ресурсов, но её экономика настолько отсталая, что многие российские предприятия давно заброшены или простаивают. Масштабы производства многих видов продукции тяжёлой промышленности в России, например, стали, не идут ни в какое сравнение с масштабами производства в Китае. Продавать оружия столько, чтобы поднять свою экономику, Россия тоже не в состоянии. А для сбыта продукции гражданского назначения у России в мире нет стабильных рынков.У Китая мощная индустриальная база и огромные возможности для индустриализации других стран, Китай способен предложить любой стране качественную и привлекательную по цене промышленную продукцию.Китаю не хватает собственных природных ресурсов. Хотя Китай и занимает одно из первых мест в мире по площади обрабатываемых земель, бóльшая часть собираемого в стране урожая идёт на внутреннее потребление, а такой вид сырья, как нефть, Китай вынужден импортировать.Российский рынок неспособен потреблять объёмы промышленного производства Китая, и поэтому Китай в большей степени рассчитывает на реализацию своей промышленной продукции, с одной стороны, в государства, которые богаче, чем Россия, такие, как США и европейские страны, а с другой стороны — в государства, находящиеся ниже России по уровню научно-технического развития, такие, как всевозможные «станы» и африканские государства. К тому же сбыт китайской индустриальной продукции в подобного рода отсталые страны создаёт условия для заключения с ними так называемых соглашений, суть которых в том, что, к примеру, Китай строит в какой-то стране железную дорогу и дарит её этой стране, но затем в течение 50 лет получает свой куш от эксплуатации построенной железной дороги.Но возникает и другая проблема. Влияние США на половину таких отсталых стран сильнее, чем влияние на них России и Китая, поэтому, если Россия и Китай будут мешать американцам зарабатывать на разнице цен в таких странах, США могут вообще лишить Россию и Китай возможности вести там свой бизнес.Однако и Китай может показать себя американцам, импортируя большинство природных ресурсов, ту же нефть, из тех стран, которые подчинены Соединённым Штатам или которым Соединённые Штаты дают свои указания, например, из Анголы, из Саудовской Аравии («младшего брата США»), из Ирака или из Омана.Вообще, чтобы избегать глубокого застоя в отношениях с США и Европой, Китаю не следует слишком тесно сближаться с Россией. В этом и заключается баланс международных отношений для Китая.Россия тоже не стремится связывать свою судьбу только с Китаем, хоть он и имеет более выгодное географическое положение и более привлекательный международный образ, чем Россия. Если Россия не возьмёт в скором времени под контроль европейский рынок энергоресурсов, в своём экономическом развитии она так и будет отставать от Китая, причём это отставание будет всё больше нарастать.Иными словами, для России ставка на экспорт нефти не должна быть долгосрочной, а продажа нефти — это инструмент повышения её международного статуса, улучшения её геополитического положения. В этом смысле решение о вводе российских войск на Ближний Восток было оптимальным, а сотрудничество с Турцией по сооружению нефтепровода направлено на увеличение доли поставок в Европу российских энергоносителей.Одним словом, нынешнее состояние китайско-российских отношений таково, что ослабление американского контроля в отношении Китая, ослабление конфронтационной политики США в отношении Китая приведёт к отдалению Китая от России. И наоборот, по мере усиления конфронтационной политики США в отношении Китая Китай будет вынужден быть ближе к России.Когда же США дойдут до определённой «точки» в своём давлении на Китай, Китай неизбежно вступит в альянс, в союз с Россией, поскольку американцы попросту не оставят ему иного выбора.У России ситуация не совсем такая, как у Китая. Да, Америка сейчас оказывает давление и на Россию, а делают США это потому, что государственная стратегия России бросает вызов американской гегемонии. Россия же в ответ способна лишь показывать зубы, наблюдая за изменениями международной обстановки. Но когда ситуация дойдёт до точки, обратного пути у России уже не будет, повернуть вспять тогда для неё будет равносильно гибели.Одним словом, вариант двустороннего альянса, союза Китая и России исключать нельзя, а реализуется такой вариант или нет, будет всецело зависеть от того, как далеко зайдёт американский империализм в своих враждебных замыслах, когда он в своём давлении дойдёт до той точки, после которой Китай и Россия поступят так, как посчитают необходимым.(Когда конфронтация с США дойдёт у Китая до точки, рассуждает китайский автор, Китай найдёт спасение для себя в союзе с Россией, то есть фактически согласится стать ведомым, ибо в китайском понимании «союз» — это всегда отношения ведущего и ведомого, старшего и младшего, того, кто подчиняет, и того, кто подчиняется. Иными словами, ради собственного выживания Китай готов поступиться даже столь ценимыми им принципами «самостоятельности» и «независимости» в отношениях с Россией. Интересно, что китайский автор даже не рассматривает вариант «спасения» России Китаем в том случае, если конфронтация с американцами дойдёт до точки теперь уже и у неё, предоставляя России возможность как-нибудь самой, без Китая, решать свою судьбу в гипотетической схватке с Америкой. — А. Ш.).Сегодня американский империализм шаг за шагом наращивает своё давление, а Китай и Россия всё больше сближаются. Например, в 2018 году объём их двусторонней торговли увеличился примерно на 30% по сравнению с 2017 годом. Проводились военные учения Китая, России и Ирана.По поводу долгосрочной перспективы китайско-российских отношений я настроен позитивно. Ибо до того, как Россия установит окончательный контроль над Европой, она ни за что не станет конфликтовать с Китаем. Что касается Китая, то на достаточно длительную перспективу он будет нуждаться только в российском продовольствии и в российских природных ресурсах, в некоторой степени — в военном сотрудничестве с Россией.Я склоняюсь к тому, что американский империализм ослабеет. Однако если он не лопнет сам, Россия не сможет выгнать его из Европы.Таким образом, в течение длительного времени отношения России и Китая, безусловно, будут колебаться от «формальной близости» двух стран до их «союзничества».Прочитав этот материал китайского автора, я ещё больше укрепился в давно полученном знании: подход Китая к отношениям с Россией отличает голый прагматизм, подчас граничащий с эгоистическим потребительством. Видя в России единственную опору в противостоянии с беспощадной Америкой, Китай готов терпеть экономическую несостоятельность России и её подсознательное недоверие восточному соседу. Именно из-за нарастающей конфронтации с США и ни по какой иной причине Китай сейчас всё чаще проявляет дружелюбие к России, а в критической для себя ситуации, оказывается, допускает даже «союз» с ней.Ещё обращает на себя внимание то, что конфронтация Китая с США, как и его сближение с Россией, — процессы для Китая исключительно вынужденные. На самом деле Китаю, вероятно, гораздо интереснее было бы сближаться с успешной и богатой Америкой, а не с неудачливой Россией. И только суровая реальность заставляет его враждовать с тем, кто мил его сердцу, и сближаться с тем, кто вызывает чувство внутренней брезгливости.Вот почему, решив дружить с Китаем, необходимо учитывать не только его государственную солидарность с Россией в нелюбви к «американскому империализму», но и его подлинный, исключительно ситуационный подход к «стратегическому партнёрству» с ней. Шитов Александр Викторович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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