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Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"

23 мая 2021, 18:35  •  84 • Политика
Очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского вызвало смех в Китае. Жители Поднебесной обсуждают положение, в которое попал Зеленский после высказывания о "Северном потоке - 2". Президент Украины назвал решение об отмене ограничений в отношении проекта со стороны США огромной неудачей для Вашингтона и идеальной геополитической победой Москвы.
Один из посетителей портала "Гуаньча" вспомнил о комедийном прошлом Зеленского и отметил некоторые особенности политики президента Украины.
"Этот комик подумал, что может наконец расслабиться и почивать на лаврах, продав себя США, а оказалось, что продался не тому", - пишет пользователь Liumaocheng.
Ему вторит и другой комментатор, Мо Юй: он считает, что действия Украины говорят о поражении.
"Украина мгновенно развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел ужасное поражение и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!"
Китайские пользователи отмечали, что Украина, как и Польша, зависимы от России, потому что "едят русский рис". Но, несмотря на это, при первом удобном случае эти страны перекладывают вину на Россию.
Также читатели китайского интернет-издания заметили, что как маленькая страна Украина пытается побеждать при помощи малых усилий. Но при столкновении с гигантами вроде России ей остаётся уповать только на себя. Кроме того, читатели отмечают, что усилия США сейчас связаны со сдерживанием Китая в Тихоокеанском регионе и американцам не хватит сил бороться на два фронта. Такая ситуация открывает новые возможности для России и Германии.

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