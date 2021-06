Китайцы не пустили янки на свою космическую станцию? Не факт. Но – правда • 102 • В мире Китайцы объявили американцев нежелательными элементами на борту своей орбитальной космической станции. Но эта новость слишком… сочна, чтобы одарить её полным доверием. А что на самом деле? Вот если бы ещё и прочитать можно было, так сказать, в первоисточнике… Увы, мама в детстве не говорила мне "Учи, сынок, китайский". И потому я не могу проверить ту роскошную новость, которая пробежала сегодня по всему интернету. Но новость стоит того, чтобы поместить её и без проверки. Отпечаток иероглифа на заднице янки Вот эта новость. Американская заявка на участие в научных работах на борту новой китайской орбитальной станции "Тяньгун" была отклонена Китайским национальным космическим управлением (CNSA). Особенный колорит этой информации придаёт дополнение о том, что "приглашения к научному сотрудничеству на китайской орбитальной станции получили 17 стран, включая Россию", а на "официальную просьбу США был дан отказ из-за несоответствия стандартам с точки зрения научной ценности и технологий". Если мало колорита, то добрые авторы сообщения добавили ещё: "(России) предоставлено право занять отдельный отсек или присоединить к Китайской станции свой модуль". Классная, классическая работа! Если в жизни всё и не так, то всё равно это на нынешней информационной войне всё равно, что запуск ракеты комплекса "Искандер" по военному аэродрому противника. Так и видишь классического карикатурного янки, жилистого, словно журавль, с криком вываливающегося из открытого люка станции "Тяньгун". А на самом оттянутом месте форменных его брюк оливкового цвета – отпечаток подошвы с надписью: 离开这里. Откуда сомнения в соответствии новости фактам? Во-первых, это слишком красиво, чтобы быть правдой. Правда обычно угловата и неприветлива, как пассажир метро в 6 утра. Поэтому за неё всегда приходится бороться. А тут она предстаёт в таком виде, хоть войну отменяй - никого не заставишь на военную хитрость пойти. Китайская космическая станция "Тяньгун" с пристыкованным кораблем "Шэньчжоу-12". Фото: Jin Liwang / Globallookpress Во-вторых, обнародовал эту информацию китайский ресурс Baijiahao. А это не какое-то традиционное СМИ с традиционными же представлениями о границах дозволенного в обращении с информацией, а просто вольная интернет-платформа. Нечто вроде китайского "Яндекс.Дзен". Поскольку мы знаем, что наш "Яндекс.Дзен" прелестен своим разнообразием тем и их свободой, но одновременно и свободой их интерпретаций авторами, то и в китайском варианте стоило бы пройтись глубже по ссылкам. Но мама отдала меня в немецкую школу… Нет подтверждений… Жизнь обычно более жестока, чем наши мамы, потому по её велению пришлось чеканное совершенство немецкого дополнить кислой кашею английского языка. А у Китайского национального космического управления (CNSA) как раз есть сайт на английском. Но и тут ждала засада: последнее сообщение с упоминанием американского аэрокосмического агентства НАСА датировано там 14 ноября 2014 года. И говорилось в нём только лишь о том, что директор Wang Zhaoyao держал разговор с шефом НАСА Charles Bolden. Поиск же по слову USA дал вообще издевательские результаты: вторая космическая держава планеты последний раз упомянута была в 2011 году, а самая свеженькая новость, где стояли бы эти три буквы, пришлась на январь 2020 года. И то там говорилось о тысячелетней мечте китайского народа о полётах в космос - thoUSAand-year и т.д. Американское агентство НАСА также не разместило на своём сайте ничего свеженького о китайских коллегах. Ну, стесняются, быть может… Я прошерстил сайты информационных агентств мира. Самое надёжное - ТАСС – про описанный демарш китайцев промолчало. РИА "Новости" поместило новость о том, что КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса. И только. Всезнающий английский Reuters как топ-ньюс издаёт вопль, что Russian forces reportedly fire warning shots at British destroyer in Black Sea Ну, понятное дело: мирный британский разрушитель (он же истребитель, он же, вежливо, эсминец вошёл в русские воды в Чёрном море, и тут его злые русские предупредительно обстреляли с военного корабля, а самолёт уронил четыре высоковзрывчатых осколочных бомбы в качестве предупреждения на пути британского Royal Navy destroyer. И какое право имели? – ведь Запад по-прежнему настаивает, что Крымский полуостров – украинская территория. Американцы тоже молчат о своём фиаско с китайцами, словно это не на их брюках огненными буквами написано离开这里. Американцы китайцам действительно не нужны Так что? Будем считать, что ничего не было? Кто-то тиснул непроверенную информацию, а то и вовсе пошутил, забросил фейк в Сеть – и пошла писать губерния! Наша губерния. Ибо приятно? Не так всё просто. Китайцы действительно не ждут американцев в качестве партнёров по космическим исследованиям. Во-первых, потому, что янки излишни для них, а ханьцы ничего не могут дать им сверх того, что уже отдала Россия. Во-вторых, потому, что американцы по-прежнему не умеют строить космические станции, и вся МКС, включая американский сегмент, - всё равно слепок с русских модулей. МКС, напомним, и начиналась с русского модуля, американцами пошло выкупленного и названного своим. Компетенции пилотируемой космонавтики куда сложнее технологий космонавтики автоматической. И если в последней американцам пока нет равных (хотя те же китайцы догоняют их галопом), то в первой смогли чего-то добиться на собственной технике лишь три страны – Россия (в инкарнации СССР и в нынешней), США (орбитальные корабли) и Китай. Который строит свою космическую технику на платформе русской космической техники. Иногда на настолько близкой платформе, что сами собою капают слёзы умиления. И в-третьих, американцы потому не нужны китайцам в космосе, что у Поднебесной (слава их Конфуцию) хватает денег на собственные космические программы. И им не нужно "дарить" янки свои модули и свои технологии, свои медицинские наработки и даже санузлы, чтобы профинансировать свои проекты и свои исследования. Им даже не надо возить американцев на МКС, чтобы на этот извозчицкий двугривенный оплатить место на станции для своего космонавта. Так что китайцы могут позволить себе оставить тавро 离开这里 на американской заднице. А вот русских букв ПОШЁЛ ВОН там ждать не приходится…









