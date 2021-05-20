Китайцы нашли в России "кошмар для всего надводного флота США"

Обозреватели одного из китайских порталов рассказали читателям о "кошмаре для всего надводного флота США". В России есть оружие, способное нивелировать самый главный "козырь" американцев – авианосцы.

Во всех войнах, которые были развязаны США, Пентагон делал ставку на авианосцы – своё главное вооружение. Они хороши и в обороне, и в наступлении, но в России знают, как справиться с этой гордостью Вашингтона.

Китайские авторы написали о революционной разработке русских военных – ракетах, способных поражать американские авианосцы. Кроме того, Россией была разработана совершенно новая военно-морская система ведения войны, пишет "ПолитЭксперт" со ссылкой на портал NetEase.

Русские морские беспилотники, которые атакуют роем, лишат возможности закрепиться на море США. Боевую эффективность авианосцев они просто сведут к нулю.

Боевые корабли США при помощи радаров могут зафиксировать воздушные или надводные цели. С подводными целями ситуация значительно хуже.

"Так, "волчьи стаи" морских беспилотников, разрабатываемых Россией, способны стать революционным оружием и настоящим кошмаром для всего надводного флота США", - говорится в статье.

Новые беспилотники под водой могут преодолевать до тысячи километров. Контролировать их можно как с воздуха, так и с атомных подводных лодок или надводных кораблей. Китайские обозреватели делают вывод, что у американцев в таком противостоянии шансов дать отпор не остаётся никаких.