Китайцы нашли коронавирус на рыбе из России

Китай приостанавливает приём рыбной продукции из России: на рыбе был обнаружен коронавирус.

Китайские таможенники при выборочной проверке замороженной сайды на траулере "Министр Ишков" обнаружили вирус на восьми упаковках рыбы. Груз предназначался для торговых сетей КНР.

По результатам проверки китайская сторона приняла решение приостановить приёмку товара от рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот", которой принадлежал инфицированный груз.

Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления Китая.

Это не первый подобный инцидент: в марте китайская таможня на неделю приостановила приёмку деклараций на товар от трёх российских производителей морепродуктов. Тогда уточнялось, что вирус COVID-19 был обнаружен на внешней стороне упаковки рыбы.

А в конце прошлого года было приостановлено обслуживание иностранных судов в порту Далянь - причиной стала вспышка коронавирусной инфекции среди грузчиков. Для поставщиков рыбы эти запреты оборачиваются серьёзными проблемами с хранением продукции.