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Китайцы напомнили Америке, кто первым был на Марсе

17 мая 2021, 18:40  •  81 • Политика
Жители Китая раскритиковали CNN за то, что назвали Поднебесную вторым после Америки государством, организовавшим полёт зонда на Марс. Они напомнили, что впервые на Красную планету отправился советский аппарат.
Читатели газеты "Гуанча" напомнили американцам, что СССР стал первой страной, запустившей космический аппарат на Марс. Скандал произошёл после публикации американского издания CNN новости о посадке на Красную планету китайского марсохода.
"Китай успешно высадил свой марсоход на Марс, сообщают государственные СМИ, став второй страной в истории, которая организовала посадку своего зонда на Красную планету", - говорится в сообщении CNN.
"Другие СМИ сказали, что Китай был третьим, и только CNN сказал, что мы стали вторыми. Он просто вычеркнул из истории две советские высадки на Марс! Отвратительный поступок", — цитирует РИА Новости пользователя guan_16207238682994.
"Похоже, вы раскрыли истинную причину, по которой Китай назвали вторым! Потому что если наша страна занимает третье место, США должны признать, что они вторые! Чтобы самими не быть вторыми, они подарили этот "титул" Китаю!" - добавил пользователь под ником Babel.
На прошлой неделе китайский космическй аппарат "Тяньвэнь-1" успешно доставил марсоход "Чжужун" на Красную планету. Аппарат будет исследовать Марс в рамках космической программы КНР.

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