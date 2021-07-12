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Китайцы дипломатично объяснили ситуацию с русской вакциной от COVID-19
12 июля 2021, 14:00 • 262 • Политика
В генконсульстве Китая во Владивостоке пояснили информацию СМИ о признании вакцин против коронавируса.
Сообщения СМИ о том, что Россия и Китай намерены объявить о взаимном признании вакцин против коронавируса, являются ложными. Об этом говорится в заявлении для прессы генконсульства Китая во Владивостоке.
- говорится в заявлении дипломатического представительства КНР.
Также подчеркивается, что "генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", передает РИА Новости.
Сообщения о якобы признании вакцин ранее распространили сетевые издания Deita из Владивостока и Лента, ссылаясь на слова генконсула КНР Янь Вэньбиня. Якобы дипломат отметил, что "решения... стоит ожидать в ближайшем будущем", они якобы могут быть приняты во время Восточного экономического форума.
В России первой в мире была зарегистрирована вакцина пртив COVID "Спутник V", ее эффективность производителем оценивается в 97,6%. Русскую вакцину уже одобрили в 68 странах, по популярности она занимает второе место в мире.
В Китае биофармацевтическая компания Sinovac Biotech Ltd создала вакцину CoronaVac, она уже зарегистрирована ВОЗ.
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