Китайцы дипломатично объяснили ситуацию с русской вакциной от COVID-19

В генконсульстве Китая во Владивостоке пояснили информацию СМИ о признании вакцин против коронавируса.

Сообщения СМИ о том, что Россия и Китай намерены объявить о взаимном признании вакцин против коронавируса, являются ложными. Об этом говорится в заявлении для прессы генконсульства Китая во Владивостоке.

Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности

- говорится в заявлении дипломатического представительства КНР.

Также подчеркивается, что "генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", передает РИА Новости.

Сообщения о якобы признании вакцин ранее распространили сетевые издания Deita из Владивостока и Лента, ссылаясь на слова генконсула КНР Янь Вэньбиня. Якобы дипломат отметил, что "решения... стоит ожидать в ближайшем будущем", они якобы могут быть приняты во время Восточного экономического форума.

В России первой в мире была зарегистрирована вакцина пртив COVID "Спутник V", ее эффективность производителем оценивается в 97,6%. Русскую вакцину уже одобрили в 68 странах, по популярности она занимает второе место в мире.

В Китае биофармацевтическая компания Sinovac Biotech Ltd создала вакцину CoronaVac, она уже зарегистрирована ВОЗ.