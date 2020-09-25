Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину

Украина за бесценок продала Китаю доставшийся ей в наследство от СССР тяжёлый авианесущий крейсер "Варяг". Китайские специалисты едва не расплакались от счастья, когда заглянули в трюм корабля, пишет издание Soho. Причиной столь бурной реакции стало то, что основное оборудование крейсера не было демонтировано. Более того, сохранена и вся техническая документация на боевой корабль.

"Я вам расскажу, как это было, - прокомментировал уже исторический факт сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. - Когда распался Советский Союз, то на Украине на этих заводах - имени 61 коммунара, Черноморский судостроительный завод - осталось значительное количество заложенных и спущенных кораблей, находившихся в режиме достройки. В том числе "Варяг", "Ульяновск", "Адмирал Лобов". И были заложены другие корпуса, которые, в общем-то, порезали. В принципе, украинцы не хотели резать, они хотели эти заводы запустить, чтобы те выполнили заказы, и получать за это деньги от России. Но туда приехал Виктор Черномырдин, председатель правительства, которого повели на завод имени 61 коммунара, на Черноморский судостроительный завод. Он побывал там и сказал, что нам эти корабли не нужны, что хотите, то и делайте с ними".

Фактически, пояснил эксперт, украинцы стали собственниками этих кораблей, но тот же "Варяг" был готов на 90 процентов, "Ульяновск" - на 40 и так далее.

"Китайцы очень хитрые. Они, покупая "Варяг", пригласили к себе на работу украинских рабочих и конструкторов. То есть сказали: "У вас тут работы нет, давайте к нам не верфи, а заодно поставите нам судостроение". И украинцы поехали туда, и конструкторы", - добавил Блытов.

Он допустил, что могли быть приказы об уничтожении турбины, резке валов, но украинцы понимали, что у них в Китае будет работа, поэтому портить ничего не стали.

"С "Ульяновском" была немножко другая история. Они не отдали. Они разрезали его американскими и немецкими резаками специальными. Типа просили нарезать три на шесть метров весь "Ульяновск" и обещали очень большую сумму заплатить. Причём приехал американец, они заключили договор, дружно порезали этот "Ульяновск", но ему не заплатили. И до сих пор лежат на Черноморском судостроительном заводе остатки от авианосца "Ульяновск" - первого нашего большого настоящего атомного авианосца, а не авианосного крейсера", - рассказал Блытов.

По его словам, украинцы в тот момент были заинтересованы продать этот корабль, поскольку это были деньги для завода, для рабочих.

"Николаевские судостроители в Китае поставили судостроительную промышленность на должный уровень - строительство боевых кораблей и проектирование. Китайцы по-своему решали. Очень выгодно было получить этот авианосец, узнать секрет противоторпедной брони, получить документы. Может, им и говорили: "Не давайте документы". Но на тот момент там всё было настолько бесхозное, что можно было сказать: "Документы эти в России". И документацию тихо передать китайцам, отправить. Для них было невыгодно и этот "Варяг" приводить в такое состояние. И они правильно по-своему сделали. Раз России не надо", - заключил эксперт.

Он добавил, что украинцы вообще отдали очень много документации Китаю с четырёх заводов - Керченского завода, Феодосийского завода, имени 61 коммунара в Николаеве и Черноморского.

"Плюс два гражданских завода было. Это "Океан" и Херсонский завод, тоже судостроительные. Я думаю, что гражданское судостроение китайцев интересовало на тот момент меньше. Их интересовало военное судостроение. Видимо, они хорошие деньги заплатили за то, что корабль пришёл в таком состоянии. С Россией на тот момент китайцы не могли договориться, тем более что Россия отказалась от этих кораблей. А то, что упало, то может подобрать любой, как говорится", - пояснил Блытов.