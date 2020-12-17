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Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"

17 декабря 2020, 11:45  •  216 • Политика
Зрителями большой пресс-конференции Владимира Путина ежегодно становятся не только жители России, но и наблюдатели иностранных государств. Например, прошлая беседа Путина с журналистами вызвала восторг у китайцев. "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!" - писали в таблоидах, комментируя сказанное.
19 декабря 2019 года состоялась ежегодная пресс-конференция президента России. За 4 часа 25 минут Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов. Весь мир пристально наблюдал за ходом пресс-конференции, которая в этом году установила новый рекорд - 1895 приглашённых журналистов. В этом году Путин говорит с журналистами 17 декабря, и конференция совмещена с прямой линией, то есть событие будет ещё более насыщенным. А пока вспоминаем о реакции иностранцев на ответы русского президента.
Так, корреспонденты "Хуаньцю шибао" обратили внимание, что сотрудникам центра, в котором проходила пресс-конференция, пришлось уговаривать репортёров без мест уйти в соседний новостной центр и смотреть прямую трансляцию конференции оттуда. Чтобы привлечь внимание Путина и его пресс-секретаря, журналисты проявили изобретательность: взяли плюшевые игрушки, надели хоккейные шлемы и боксёрские перчатки и даже переоделись в Снегурочек. В ходе пресс-конференции были затронуты проблемы как внутренней, так и внешней политики страны. Вот как китайские читатели прокомментировали её "самую большую интригу" - выборы 2024 года.
Путин был рождён, чтобы стать президентом и оберегать социальную стабильность, международный мир держится на нём, - пишет в комментариях к статье Се Синцзюнь 1361.
"Достойно, - добавил аноним с ником "Знакомый 2012". - Достойный выходец из КГБ, физическая подготовка намного лучше, чем у большинства людей!"
Другое китайское издание - "Гуаньча" обращало внимание на честность и прямоту ответов президента России. Особенно журналистам понравился ответ на вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Владимир Путин сразу указал, что это внутриполитическое дело США.
Мощный удар русским молотом! - комментировал guan_15748300762910.
Однако наибольшего внимания удостоился ответ Путина на упрёк, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Президент подтвердил, что страна, действительно, пользуется достижениями Советского Союза, и добавил, что Россия по праву может этим гордиться. Однако те, кто считает, что Россия живёт на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, подчеркнул Путин.
Сегодняшняя Россия в интересах Китая, - пишет в комментариях ПлескВолнПоСейДень.
Сейчас нам нужна единая великая Россия, потому что если в ней произойдёт коллапс, то Америка будет делать всё что пожелает, - добавляет Брат.
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