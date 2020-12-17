|
Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"
17 декабря 2020, 11:45 • 216 • Политика
Зрителями большой пресс-конференции Владимира Путина ежегодно становятся не только жители России, но и наблюдатели иностранных государств. Например, прошлая беседа Путина с журналистами вызвала восторг у китайцев. "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!" - писали в таблоидах, комментируя сказанное.
19 декабря 2019 года состоялась ежегодная пресс-конференция президента России. За 4 часа 25 минут Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов. Весь мир пристально наблюдал за ходом пресс-конференции, которая в этом году установила новый рекорд - 1895 приглашённых журналистов. В этом году Путин говорит с журналистами 17 декабря, и конференция совмещена с прямой линией, то есть событие будет ещё более насыщенным. А пока вспоминаем о реакции иностранцев на ответы русского президента.
Так, корреспонденты "Хуаньцю шибао" обратили внимание, что сотрудникам центра, в котором проходила пресс-конференция, пришлось уговаривать репортёров без мест уйти в соседний новостной центр и смотреть прямую трансляцию конференции оттуда. Чтобы привлечь внимание Путина и его пресс-секретаря, журналисты проявили изобретательность: взяли плюшевые игрушки, надели хоккейные шлемы и боксёрские перчатки и даже переоделись в Снегурочек. В ходе пресс-конференции были затронуты проблемы как внутренней, так и внешней политики страны. Вот как китайские читатели прокомментировали её "самую большую интригу" - выборы 2024 года.
"Достойно, - добавил аноним с ником "Знакомый 2012". - Достойный выходец из КГБ, физическая подготовка намного лучше, чем у большинства людей!"
Другое китайское издание - "Гуаньча" обращало внимание на честность и прямоту ответов президента России. Особенно журналистам понравился ответ на вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Владимир Путин сразу указал, что это внутриполитическое дело США.
Однако наибольшего внимания удостоился ответ Путина на упрёк, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Президент подтвердил, что страна, действительно, пользуется достижениями Советского Союза, и добавил, что Россия по праву может этим гордиться. Однако те, кто считает, что Россия живёт на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, подчеркнул Путин.
216
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 16:15
|
14 декабря 2020, 12:15
|
15 декабря 2020, 11:10
|
14 декабря 2020, 00:20
|
12 декабря 2020, 22:35
|
14 декабря 2020, 17:45
|
11 декабря 2020, 01:45