Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"

19 декабря 2019 года состоялась ежегодная пресс-конференция президента России. За 4 часа 25 минут Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов. Весь мир пристально наблюдал за ходом пресс-конференции, которая в этом году установила новый рекорд - 1895 приглашённых журналистов. В этом году Путин говорит с журналистами 17 декабря, и конференция совмещена с прямой линией, то есть событие будет ещё более насыщенным. А пока вспоминаем о реакции иностранцев на ответы русского президента.

Так, корреспонденты "Хуаньцю шибао" обратили внимание, что сотрудникам центра, в котором проходила пресс-конференция, пришлось уговаривать репортёров без мест уйти в соседний новостной центр и смотреть прямую трансляцию конференции оттуда. Чтобы привлечь внимание Путина и его пресс-секретаря, журналисты проявили изобретательность: взяли плюшевые игрушки, надели хоккейные шлемы и боксёрские перчатки и даже переоделись в Снегурочек. В ходе пресс-конференции были затронуты проблемы как внутренней, так и внешней политики страны. Вот как китайские читатели прокомментировали её "самую большую интригу" - выборы 2024 года.

Путин был рождён, чтобы стать президентом и оберегать социальную стабильность, международный мир держится на нём, - пишет в комментариях к статье Се Синцзюнь 1361.

"Достойно, - добавил аноним с ником "Знакомый 2012". - Достойный выходец из КГБ, физическая подготовка намного лучше, чем у большинства людей!"

Другое китайское издание - "Гуаньча" обращало внимание на честность и прямоту ответов президента России. Особенно журналистам понравился ответ на вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Владимир Путин сразу указал, что это внутриполитическое дело США.

Мощный удар русским молотом! - комментировал guan_15748300762910.

Однако наибольшего внимания удостоился ответ Путина на упрёк, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Президент подтвердил, что страна, действительно, пользуется достижениями Советского Союза, и добавил, что Россия по праву может этим гордиться. Однако те, кто считает, что Россия живёт на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, подчеркнул Путин.