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Китайцам закрыли въезд в Россию из-за угрозы распространения коронавируса

19 февраля 2020, 00:24  •  64 • В России

С 20 февраля китайцы не смогут въехать на территорию России. Это касается всех без исключения граждан КНР: туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер Михаил Мишустин.

Об этом журналистам рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

Кроме того, с 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд граждан Китая в Россию в частных и учебных целях.

Как объяснили в оперативном штабе, такие жесткие меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием граждан Китая в Россию.

Напомним, что ранее правительством был принят национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Коронавирус был добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Премьер Михаил Мишустин заявлял, что заболевших граждан Китая будут депортировать на родину или изолировать в специальных стационарах.

Коронавирус
Infogram

В правительстве уверяют, что российские регионы в целом готовы к борьбе с коронавирусом - в больницах созданы дополнительные места, средств индивидуальной защиты хватает.

Как долго продлится запрет на въезд китайцев в Россию пока не известно. Но судя по всему, его снимут не раньше, чем власти КНР справятся с эпидемией.

Опустевшие улицы китайских городов.

Короновирусом в Китае уже заразились больше 72 тысячи человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, вылечиться смогли 12,5 тысяч пациентов. 1868 человек умерли. Только за последние сутки в Китае было выявлено 1886 новых случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй.

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