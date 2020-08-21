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Китайскую подлодку на секретной базе с пещерами рассмотрели со спутника
21 августа 2020, 20:05 • 71 • В мире
Издание The Drive нашло подтверждение использования Китаем секретной базы с подземными пещерами. На одном из спутниковых снимков запечатлено, как одна из субмарин заходит на базу.
Одну из заходящих на военно-морскую базу Юлинь в Китае подлодок удалось рассмотреть со спутника. До этого, сообщает The Drive, не было подтверждений об использовании этой секретной базы китайскими военными.
Как говорится в публикации, особенностью базы Юлинь является таинственная подводная пещера, встроенная в склон горы, которая возвышается над южной частью сооружения. По догадкам американских военных, именно на этой базе острова Хайнань может базироваться флот КНР с подлодками.
На снимке со спутника запечатлено, как возле берега находится субмарина. Понять, что это за тип подлодки, сложно. Однако, предполагает автор, вероятно, речь идёт о подлодке "Шань" проекта 093.
Подводные лодки проекта 093 представляют собой серию китайских многоцелевых атомных подводных лодок, построенных в 2005-2010 годах.
При этом на фото видно, что остальные доки базы Юлинь во время прохода субмарины пусты.
Не исключено, допускают в The Drive, что Китай отправил свои корабли на военные учения. Либо же, говорится в материале, суда скрыты от посторонних глаз в сети подводных пещер.
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