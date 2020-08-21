Китайскую подлодку на секретной базе с пещерами рассмотрели со спутника

Одну из заходящих на военно-морскую базу Юлинь в Китае подлодок удалось рассмотреть со спутника. До этого, сообщает The Drive, не было подтверждений об использовании этой секретной базы китайскими военными.

Как говорится в публикации, особенностью базы Юлинь является таинственная подводная пещера, встроенная в склон горы, которая возвышается над южной частью сооружения. По догадкам американских военных, именно на этой базе острова Хайнань может базироваться флот КНР с подлодками.

На снимке со спутника запечатлено, как возле берега находится субмарина. Понять, что это за тип подлодки, сложно. Однако, предполагает автор, вероятно, речь идёт о подлодке "Шань" проекта 093.

Подводные лодки проекта 093 представляют собой серию китайских многоцелевых атомных подводных лодок, построенных в 2005-2010 годах.

При этом на фото видно, что остальные доки базы Юлинь во время прохода субмарины пусты.

Не исключено, допускают в The Drive, что Китай отправил свои корабли на военные учения. Либо же, говорится в материале, суда скрыты от посторонних глаз в сети подводных пещер.