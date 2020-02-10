Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Партия Захара Прилепина: чей-то проект или путь в будущее?
К вам Помпео с визитом. О стычках на национальной почве в Казахстане
Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
Милости просим
Главная / Политика

Китайского генконсула отправили на карантин на Урале

10 февраля 2020, 22:39  •  74 • Политика
Нового китайского генконсула отправили на карантин в Екатеринбурге сразу после прибытия.
Новый генеральный консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь был помещён на карантин на 14 дней. Об этом Ura.ru заявил представитель МИД России Александр Харлов.
Как уточнил Харлов, китайский дипломат находится в резиденции и ещё не приступил к своим обязанностям. Встреча консула с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пока не запланирована.
"Он со временем нанесёт визит, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Пока просьбы об организации встречи не поступало", - уточнили в МИД РФ.
Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки заболевания, вызываемого новым видом коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.
Коронавирус унёс жизни более 900 больных, всего заражено около 40,5 тысячи человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 12:54
"Значительная часть России окажется под ударом": Лавров вскрыл риски "ядерной" стратегии США
10 февраля 2020, 12:54
"Эта сволочь в плен прах берёт": Мэр Львова поставил России ультиматум. Соловьёв и Куликов не сдержали эмоций
10 февраля 2020, 19:24
Москва пообещала зеркально ответить на санкции ЕС из-за выборов в Крыму
10 февраля 2020, 19:24
Недетские ожидания: бюджет пересмотрят под маткапитал и соцвыплаты
10 февраля 2020, 09:40
Валенса сравнил требования Польши о репарациях с утерянными "молодыми годами"
10 февраля 2020, 22:39
Меркель подставила собственная преемница: Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели репл...
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с росси...
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
09 февраля 2020, 19:24
Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
07 февраля 2020, 10:09
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.