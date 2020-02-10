|
Китайского генконсула отправили на карантин на Урале
10 февраля 2020, 22:39 • 74 • Политика
Нового китайского генконсула отправили на карантин в Екатеринбурге сразу после прибытия.
Новый генеральный консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь был помещён на карантин на 14 дней. Об этом Ura.ru заявил представитель МИД России Александр Харлов.
Как уточнил Харлов, китайский дипломат находится в резиденции и ещё не приступил к своим обязанностям. Встреча консула с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пока не запланирована.
"Он со временем нанесёт визит, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Пока просьбы об организации встречи не поступало", - уточнили в МИД РФ.
Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки заболевания, вызываемого новым видом коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.
Коронавирус унёс жизни более 900 больных, всего заражено около 40,5 тысячи человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2020, 06:24
|
10 февраля 2020, 03:09
|
09 февраля 2020, 14:09
|
09 февраля 2020, 19:24
|
05 февраля 2020, 09:24
|
04 февраля 2020, 20:24
|
07 февраля 2020, 10:09