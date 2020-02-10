Китайского генконсула отправили на карантин на Урале

Новый генеральный консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь был помещён на карантин на 14 дней. Об этом Ura.ru заявил представитель МИД России Александр Харлов.

Как уточнил Харлов, китайский дипломат находится в резиденции и ещё не приступил к своим обязанностям. Встреча консула с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пока не запланирована.

"Он со временем нанесёт визит, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Пока просьбы об организации встречи не поступало", - уточнили в МИД РФ.

Ранее в ВОЗ предупредили о том, что миру грозит дефицит медицинских масок из-за вспышки заболевания, вызываемого новым видом коронавируса. Спрос на маски и респираторы подскочил в 100 раз. Это спровоцировало рост цен в 20 раз. Кроме того, люди неправильно пользуются средствами защиты.

Коронавирус унёс жизни более 900 больных, всего заражено около 40,5 тысячи человек.