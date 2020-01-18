Китайское СМИ: После удара Израиля по объекту КСИР в Сирии иранские военные бежали к курдам • 53 • Аналитика

Китайские СМИ сообщили о бомбардировке израильской армией позиций Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии. После атаки группа иранских военнослужащих якобы бежала на подконтрольную курдскому ополчению территорию.



В Китае отмечают, что на протяжении многих лет Израиль рассматривал Иран как своего главного противника на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Отношения между двумя государствами всегда были крайне напряженными, а в последнее время ухудшились до крайней степени. Фактически израильская армия ведет войну против иранских и проиранских формирований в Сирии, хотя официально Израиль, разумеется, войну Ирану не объявлял.







Главной целью израильских ударов по сирийской территории являются как раз подразделения бригады «Аль-Кудс», которой командовал недавно убитый в результате американского налета генерал-майор Касем Сулеймани. Кстати, именно Израиль иранские власти сейчас подозревают в передаче информации о перемещениях Сулеймани американцам, а израильская разведка, в свою очередь, могла получить эту информацию от своих многочисленных информаторов в Ливане или Сирии.



Входящая в систему Корпуса стражей исламской революции бригада «аль-Кудс» тесно взаимодействует с шиитскими вооруженными формированиями, оперирующими в Сирии, в том числе с одним из лютых врагов Израиля – ливанской «Хезболлой», а также с аналогичными структурами, сформированными в Афганистане, Пакистане и Ираке и также находящимися сейчас на территории Сирии.



Воспользовавшись убийством генерала Касема Сулеймани, израильские подразделения атаковали позиции «Аль-Кудс» на восточной границе Сирии, где находится штаб-квартира бригады на территории этой страны. Поскольку иранские формирования в Сирии не имеют развитой системы противовоздушной обороны и радаров, способных оповестить о налете израильской авиации и ракетных ударов, они были застигнуты врасплох. В результате авиаударов казармы и склады бригады на сирийской территории понесли значительные разрушения. По крайней мере, именно так ситуация описывается в китайском Sohu.



По сообщению портала, "большое количество иранских офицеров после нанесенных израильской авиацией ударов было вынуждено бежать на территорию, занятую курдскими формированиями".



Из материала:



Среди "дезертиров" могут быть и военнослужащие, являющиеся носителями важных секретов и обладающие важными документами. Теперь, если они будут задержаны (или уже задержаны) курдскими ополченцами, есть очень большая доля вероятности, что эти секреты станут известны американским спецслужбам, патронирующим курдское ополчение.

Разумеется, иранская сторона с подтверждением распространенной информации не выступала и вряд ли выступит. Есть ли основания не верить китайским масс-медиа? В отличие от США или стран Западной Европы, у Китая всегда были довольно неплохие отношения с исламской республикой, соответственно и заниматься распространением фейковой информации антииранского содержания прессе Поднебесной совсем не с руки. Другое дело, что речь о портале Sohu, который нередко, мягко говоря, преувеличивает случившееся.



Сейчас Израиль, разумеется, будет всеми силами стараться вытеснить иранские формирования с территории Сирии. Воспользовавшись нагнетаемой в глобальном масштабе ненавистью к Ирану, израильская армия и далее будет атаковать позиции КСИР и связанных с корпусом шиитских ополчений на территории Сирии.



Что же касается фактов дезертирства, то известно, что Корпус стражей исламской революции набирают из наиболее преданных и проверенных иранцев. Могут ли они дать слабину? Стоит дождаться комментариев от источников, которые обычно пишут о событиях на подконтрольных курдским вооружённым формированиям территориях САР. Если такое подтверждение вообще будет. Китайские СМИ сообщили о бомбардировке израильской армией позиций Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии. После атаки группа иранских военнослужащих якобы бежала на подконтрольную курдскому ополчению территорию.В Китае отмечают, что на протяжении многих лет Израиль рассматривал Иран как своего главного противника на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Отношения между двумя государствами всегда были крайне напряженными, а в последнее время ухудшились до крайней степени. Фактически израильская армия ведет войну против иранских и проиранских формирований в Сирии, хотя официально Израиль, разумеется, войну Ирану не объявлял.Главной целью израильских ударов по сирийской территории являются как раз подразделения бригады «Аль-Кудс», которой командовал недавно убитый в результате американского налета генерал-майор Касем Сулеймани. Кстати, именно Израиль иранские власти сейчас подозревают в передаче информации о перемещениях Сулеймани американцам, а израильская разведка, в свою очередь, могла получить эту информацию от своих многочисленных информаторов в Ливане или Сирии.Входящая в систему Корпуса стражей исламской революции бригада «аль-Кудс» тесно взаимодействует с шиитскими вооруженными формированиями, оперирующими в Сирии, в том числе с одним из лютых врагов Израиля – ливанской «Хезболлой», а также с аналогичными структурами, сформированными в Афганистане, Пакистане и Ираке и также находящимися сейчас на территории Сирии.Воспользовавшись убийством генерала Касема Сулеймани, израильские подразделения атаковали позиции «Аль-Кудс» на восточной границе Сирии, где находится штаб-квартира бригады на территории этой страны. Поскольку иранские формирования в Сирии не имеют развитой системы противовоздушной обороны и радаров, способных оповестить о налете израильской авиации и ракетных ударов, они были застигнуты врасплох. В результате авиаударов казармы и склады бригады на сирийской территории понесли значительные разрушения. По крайней мере, именно так ситуация описывается в китайском Sohu.По сообщению портала, "большое количество иранских офицеров после нанесенных израильской авиацией ударов было вынуждено бежать на территорию, занятую курдскими формированиями".Из материала:Разумеется, иранская сторона с подтверждением распространенной информации не выступала и вряд ли выступит. Есть ли основания не верить китайским масс-медиа? В отличие от США или стран Западной Европы, у Китая всегда были довольно неплохие отношения с исламской республикой, соответственно и заниматься распространением фейковой информации антииранского содержания прессе Поднебесной совсем не с руки. Другое дело, что речь о портале Sohu, который нередко, мягко говоря, преувеличивает случившееся.Сейчас Израиль, разумеется, будет всеми силами стараться вытеснить иранские формирования с территории Сирии. Воспользовавшись нагнетаемой в глобальном масштабе ненавистью к Ирану, израильская армия и далее будет атаковать позиции КСИР и связанных с корпусом шиитских ополчений на территории Сирии.Что же касается фактов дезертирства, то известно, что Корпус стражей исламской революции набирают из наиболее преданных и проверенных иранцев. Могут ли они дать слабину? Стоит дождаться комментариев от источников, которые обычно пишут о событиях на подконтрольных курдским вооружённым формированиям территориях САР. Если такое подтверждение вообще будет. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





53 Источник Похожие новости В США заявили о китайском аналоге американской «пустынной» авиабазы «Неллис» Бедность в России обходится слишком дорого Слово – не воробей: Украина может остаться без премьера У аварии Су-57 именно во время приёмо-сдаточных испытаний есть свой плюс Система РЭБ RAPPORT III на израильских самолётах: использование против ПВО Сирии Под чёрным небом Енисейской Сибири Новости партнеров