Китайское «экономическое чудо»: может ли оно быть «скопировано» Россией • 96 • Аналитика

Как получилось, что бывшая еще менее полувека назад бедной и неразвитой страна вдруг превратилась в столь важную часть мирового хозяйства, торговли и финансов, что неприятности в ней моментально отдаются по всей планете волнами биржевых обвалов и прочих экономических потрясений?



Собственно говоря, ничего такого уж невероятного в 80-е – 90-е годы прошлого столетия, от которых и берет отсчет то самое «чудо», которым ныне восторгается (или ужасается) весь мир, в Китае делать не стали. «Невероятное» там как раз пытались сотворить несколько ранее – во времена «Большого скачка», «Культурной революции» и тому подобных экспериментов, цена которых оказалась чрезвычайно высока, а результаты... Ну, скажем так, вовсе не теми, к которым стремились как те, кто придумывал эти «сверхпрограммы», так и те, кто в них вынужденно участвовал.







С другой стороны, попытка построить в социалистическом государстве рыночную экономику, не отказываясь при этом от основополагающих принципов, изложенных в программе Коммунистической партии и при ее абсолютно главенствующем положении в обществе, многим тогда представлялась чем-то из области ненаучной фантастики. И тем не менее... Снижение государственного контроля над рядом отраслей экономики (но ни в коем случае не над теми из них, что были и остаются для страны стратегическими), либерализация внешней торговли (не превратившаяся в разбазаривание ресурсов государства), массированное привлечение в Китай инвестиций со всего мира – эти и прочие, аналогичные им шаги дали тот результат, который мы сегодня наблюдаем.



Вторая (по другим данным - первая) экономика на планете, оставившая по темпам роста и развития далеко позади себя практически все государства мира, общество умудрившееся совместить в себе капиталистический достаток с коммунистическими порядком и дисциплиной, колоссальный взлет в области научного, технического, инновационного развития – все это Китай наших дней. Возможно, дело еще и в том, что строя сверхразвитую промышленность, всемерно укрепляя армию и решая тому подобные глобальные проблемы, Пекин ни на минуту не забывал о главном – росте благосостояния своих граждан. По количеству миллионеров Китай давно переплюнул всех, кого можно. Но при этом там не произошло ужасающего расслоения общества, характерного для нашей постсоветской истории.



Если верить данным Всемирного банка, в 2010 году в стране за чертой бедности жило более 200 миллионов людей. Уже в 2017 их число сократилось до менее 50 миллионов, к 2020-му, если б не коронавирус, китайские товарищи, совершенно непостижимым образом умудряющиеся богатеть всем народом, избавились бы от понятия «бедность», как такового. При этом начиная в качестве «мастерской мира», выбрасывающей на всеобщий рынок волны не самых качественных товаров «числом поболее, ценою подешевле», Поднебесная превратилась в страну, где создаются все более сложные и совершенные вещи, в «локомотив» так называемых «высоких», наиболее передовых технологий. Не «проедая» нажитые сверхприбыли, там вкладывали и вкладывают их в развитие, чтобы получить прибыли еще большие.



Китай не брезговал копировать чужие модели, технологии, концепции - в том числе и в экономике.



Возможно ли нечто подобное для нашей страны? Нередко там и сям раздаются голоса тех, кто призывает «повторить китайское чудо» - что мы, глупее их, что ли, или работать уж вовсе не умеем? Позволю себе выразить собственное мнение. Во-первых, России не нужно пытаться что-либо копировать "один в один". Как раз именно от попыток жить чужим умом, идти чужим путем и проистекают многие наши беды, причем, на протяжении веков. Во-вторых, это и сложно себе представить, так как официально у нашей страны нет никакой идеологии, а китайское экономическое чудо во многом именно на идеологических принципах и строилось.



Тем временем Запад осознал, как он сглупил, решившись на «особые экономические зоны» со сверхблагоприятными условиями для ведения бизнеса и тому подобные «плюшки», которыми отнюдь не глупые китайцы привлекали тамошние корпорации, словно пчёл медом. По сути дела, «экономическое чудо» Китай совершил своим умом и колоссальным трудом, но чужими деньгами и технологиями.



Нам ничего этого не дадут. Сегодняшние «торговые войны», ведущиеся Вашингтоном против Пекина – это как раз попытка «отыграть все обратно». Бесполезная, конечно, но очень упорная. Создавать себе нового экономического конкурента в лице нашей страны Запад не будет ни в коем случае. Так что же, не стоит даже и пытаться? Стоит действовать в первую очередь своими силами и на собственных ресурсах, благо их немало. При этом – взяв у китайских товарищей все те лучшие наработки и ноу-хау в макроэкономической области, которые взять ещё можно. «Экономическое чудо» России непременно должно состояться. По крайней мере, в это остаётся только верить... Как получилось, что бывшая еще менее полувека назад бедной и неразвитой страна вдруг превратилась в столь важную часть мирового хозяйства, торговли и финансов, что неприятности в ней моментально отдаются по всей планете волнами биржевых обвалов и прочих экономических потрясений?Собственно говоря, ничего такого уж невероятного в 80-е – 90-е годы прошлого столетия, от которых и берет отсчет то самое «чудо», которым ныне восторгается (или ужасается) весь мир, в Китае делать не стали. «Невероятное» там как раз пытались сотворить несколько ранее – во времена «Большого скачка», «Культурной революции» и тому подобных экспериментов, цена которых оказалась чрезвычайно высока, а результаты... Ну, скажем так, вовсе не теми, к которым стремились как те, кто придумывал эти «сверхпрограммы», так и те, кто в них вынужденно участвовал.С другой стороны, попытка построить в социалистическом государстве рыночную экономику, не отказываясь при этом от основополагающих принципов, изложенных в программе Коммунистической партии и при ее абсолютно главенствующем положении в обществе, многим тогда представлялась чем-то из области ненаучной фантастики. И тем не менее... Снижение государственного контроля над рядом отраслей экономики (но ни в коем случае не над теми из них, что были и остаются для страны стратегическими), либерализация внешней торговли (не превратившаяся в разбазаривание ресурсов государства), массированное привлечение в Китай инвестиций со всего мира – эти и прочие, аналогичные им шаги дали тот результат, который мы сегодня наблюдаем.Вторая (по другим данным - первая) экономика на планете, оставившая по темпам роста и развития далеко позади себя практически все государства мира, общество умудрившееся совместить в себе капиталистический достаток с коммунистическими порядком и дисциплиной, колоссальный взлет в области научного, технического, инновационного развития – все это Китай наших дней. Возможно, дело еще и в том, что строя сверхразвитую промышленность, всемерно укрепляя армию и решая тому подобные глобальные проблемы, Пекин ни на минуту не забывал о главном – росте благосостояния своих граждан. По количеству миллионеров Китай давно переплюнул всех, кого можно. Но при этом там не произошло ужасающего расслоения общества, характерного для нашей постсоветской истории.Если верить данным Всемирного банка, в 2010 году в стране за чертой бедности жило более 200 миллионов людей. Уже в 2017 их число сократилось до менее 50 миллионов, к 2020-му, если б не коронавирус, китайские товарищи, совершенно непостижимым образом умудряющиеся богатеть всем народом, избавились бы от понятия «бедность», как такового. При этом начиная в качестве «мастерской мира», выбрасывающей на всеобщий рынок волны не самых качественных товаров «числом поболее, ценою подешевле», Поднебесная превратилась в страну, где создаются все более сложные и совершенные вещи, в «локомотив» так называемых «высоких», наиболее передовых технологий. Не «проедая» нажитые сверхприбыли, там вкладывали и вкладывают их в развитие, чтобы получить прибыли еще большие.Китай не брезговал копировать чужие модели, технологии, концепции - в том числе и в экономике.Возможно ли нечто подобное для нашей страны? Нередко там и сям раздаются голоса тех, кто призывает «повторить китайское чудо» - что мы, глупее их, что ли, или работать уж вовсе не умеем? Позволю себе выразить собственное мнение. Во-первых, России не нужно пытаться что-либо копировать "один в один". Как раз именно от попыток жить чужим умом, идти чужим путем и проистекают многие наши беды, причем, на протяжении веков. Во-вторых, это и сложно себе представить, так как официально у нашей страны нет никакой идеологии, а китайское экономическое чудо во многом именно на идеологических принципах и строилось.Тем временем Запад осознал, как он сглупил, решившись на «особые экономические зоны» со сверхблагоприятными условиями для ведения бизнеса и тому подобные «плюшки», которыми отнюдь не глупые китайцы привлекали тамошние корпорации, словно пчёл медом. По сути дела, «экономическое чудо» Китай совершил своим умом и колоссальным трудом, но чужими деньгами и технологиями.Нам ничего этого не дадут. Сегодняшние «торговые войны», ведущиеся Вашингтоном против Пекина – это как раз попытка «отыграть все обратно». Бесполезная, конечно, но очень упорная. Создавать себе нового экономического конкурента в лице нашей страны Запад не будет ни в коем случае. Так что же, не стоит даже и пытаться? Стоит действовать в первую очередь своими силами и на собственных ресурсах, благо их немало. При этом – взяв у китайских товарищей все те лучшие наработки и ноу-хау в макроэкономической области, которые взять ещё можно. «Экономическое чудо» России непременно должно состояться. По крайней мере, в это остаётся только верить... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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