Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался • 177 • Аналитика © AP Photo / Andy Wong Как сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую генеральную корпорацию атомной энергетики (China General Nuclear Power Group, CGN), последняя получила от технических регуляторов Великобритании разрешение на строительство атомной электростанции с использованием собственного реактора "Хуалун-1". Данный факт подтверждает совместное заявление британских ведомств — Агентства по ядерному регулированию и Агентства по окружающей среде. Они проводили оценку и выдавали разрешение на допуск китайцев на внутренний энергетический рынок Великобритании. Первая организация выдала подтверждение об официальном принятии конструкции реактора, вторая опубликовала заключение о соответствии китайского технического решения местным требованиям по экологической безопасности. Выданный пакет документов — фактически акт капитуляции. Можно сказать, что китайская атомная интервенция в одну из наиболее консервативных и антикоммунистически настроенных стран западного мира увенчалась полным и оглушительным успехом. Перед тем как перейти к общей картине, уточним понятия и термины, о которых пойдет речь ниже, потому что в сетевых публикациях, посвященных атомному проекту Китая, царит полнейший хаос и путаница. Часто можно встретить статьи, где реактор "Хуалун-1" именуют ACPR1000 и (или) ACP1000, что в корне неверно. Программа создания силовых атомных установок последнего поколения в КНР стартовала недавно, при этом Китай активно скупает и технически переосмысливает зарубежные технологии. Так, например, произошло с реактором AP1000 производства американской компании Westinghouse. В рамках контракта в 2008 году вся техническая документация по нему была передана китайской стороне и спустя двенадцать лет компания-оператор China's State Power Investment Corp (SPIC) объявила об успешном завершении всех испытаний двухпетлевого реактора, получившего официальное название САР1400. Его тепловая мощность 4040, электрическая 1530 мегаватт, а срок службы составляет не менее шестидесяти лет. Реактор имеет пассивную систему защиты, которая обеспечивает безопасность установки в случае аварии в течение 72 часов даже без вмешательства оператора. Конструкция САР1400 оригинальна, например, в ней не используется ловушка расплава, а ядерное топливо удерживается внутри корпуса. Примечательно, что в сентябре 2020 года на презентации реактора представитель SPIC отдельно выделил тот факт, что Китай заранее отвергает любые претензии США на возможную интеллектуальную собственность. И, как мы увидим ниже, американцы не забыли отомстить. Что касается "Хуалуна", то у него французская родословная. Его технический дедушка, французский реактор M310 мощностью 900 мегаватт, в восьмидесятые годы прошлого века поставлялся в Поднебесную, где устанавливался на первых китайских АЭС. Успешный опыт применения М310 дал толчок сразу двум параллельным проектам. Корпорация CGN на его базе разработала собственный трехпетлевой реактор третьего поколения ACPR1000. Он кардинально отличался и от своего французского предка, и от промежуточного предшественника, реактора CPR-1000. Мощность ACPR выросла до 1000 мегаватт, китайские инженеры упростили систему контроля химического состава и объема активной зоны, улучшили параметры паропроизводящей установки, увеличили площадь поверхности теплопереноса и многое другое. Но главное — ACPR1000 обладает собственной лицензионной частотой, что позволяет отправлять его на экспорт без угрозы претензий со стороны французов. Одновременно аналогичные работы вела другая компания. China National Nuclear Corporation (CNNC) создала реактор ACP1000, он также имел три контура, правда, его электрическая мощность была чуть выше — 1100 мегаватт. Здесь были реализованы собственные наработки, например, одновременное использование активной и пассивной систем защиты, обеспечивающих аварийное охлаждение активной зоны, также была установлена система отвода тепла из защитной оболочки реактора. Срок службы ACP1000 составляет те же шестьдесят лет, и CNNC, имея в активе успешный опыт эксплуатации реакторов на АЭС "Фуцин", никогда не скрывала своих экспортных притязаний. Но в 2012 году Коммунистическая партия Китая сказала "надо" — и обе компании, забыв о конкуренции, приступили к совместной работе по созданию более современного реактора, получившего впоследствии название "Хуалун". В это сложно поверить, но с момента получения приказа и до лицензирования нового реактора прошло всего два года. Его установленная мощность увеличилась до 1170 мегаватт, он получил двойную защитную оболочку, активную и пассивную системы защиты, при этом локализация производства доведена до 90 процентов. Реактор будет работать не менее шестидесяти лет с 18-месячным циклом замены топливных элементов. Что касается попыток сотрудничества китайских атомщиков с Великобританией, то этот процесс больше всего напоминает дешевый латиноамериканский сериал, где интриги и скандалы заплетены в такой тугой клубок, что сам черт ногу сломит. Энергетический кризис на острове, как можно было бы подумать, начался не вчера и даже не с приходом пандемии. Осознанно убившие собственный угольный сектор британцы стали сверхактивно переводить национальную энергетику на зеленые рельсы, что принесло совершенно ожидаемые, но старательно скрываемые Лондоном результаты. Обратимся к официальной статистике. За последние двадцать лет потребление электроэнергии в королевстве значительно и постоянно снижалось. В 2000 году британская промышленность, бытовой сектор, транспорт и прочие отрасли экономики израсходовали 329 тераватт-часов. В 2020-м этот же показатель составил всего 278 тераватт-часов, причем самое крутое пике наблюдается в промышленном секторе — минус 32 тераватт-часа. То есть перед нами тщательно заминаемый британским правительством факт деиндустриализации местной экономики, когда энергоемкие производства либо закрываются, либо перебираются в Азию, в тот же Китай, например. Парадокс, но при столь внушительном падении потребления импорт электроэнергии не только не падает, но, наоборот, демонстрирует стабильный рост. В тот же период 2000-2020 годов объем закупленного за рубежом электричества вырос с 14 до 24,5 гигаватт-часа, но поскольку Лондон упорно воюет со здравым смыслом и законами физики, еще в середине прошлого десятилетия встал вопрос о закрытии этой энергетической и финансовой дыры. Британский атомный сектор — а это пять АЭС: Hinkley Point, Hartlepool, Heysham, Torness и Sizewell — целиком принадлежит французской корпорации Électricité de France (EDF) и вырабатывает десятую часть электричества Туманного Альбиона. Логично было бы предположить, что Британия, которая скрепя сердце решила-таки возродить собственную атомную энергетику, обратится именно к французам, но этого не произошло. Точнее, французская корпорация AREVA рассматривалась как один из участников тендера, но очень быстро выяснилось, что технические компетенции французы растеряли, и потому в проект вместе с EDF вошла уже известная нам China General Nuclear. У китайцев с практической стороной реакторостроения все отлично, и потому они получили свои доли в таких проектах, как строительство атомного энергоблока на АЭС Bradwell (графство Эссекс), Sizewell C (Сассекс) и Hinkley Point C (Сомерсет). Монополистов правды хотят лишить их главного актива Оговоримся, что это треть от всей британской национальной атомной программы, утвержденной в 2008 году, которая подразумевает строительство сразу десяти АЭС, где, помимо вышеперечисленных проектов, также значатся станции Braystones, Kirksanton, Sellafield (все три в Камбрии), Hartlepool (графство Дарем), Heysham (Ланкашир), Oldbury (Глочестершир) и Wylfa (в Северном Уэльсе). Казалось, светлое и теплое будущее уже не за горами, но в дело опять вмешалась большая политика. Сразу же после того, как CGN приобрела пакеты ценных бумаг будущих электростанций, в британском парламенте развернулась самая настоящая война. Представители Консервативной партии очень хотели отозвать лицензию и запретить China General Nuclear участвовать в проекте. Не помогло даже прямое обращение Électricité de France, которая указывала, что она физически не в состоянии завершить проекты без участия китайской стороны. Ну и, конечно же, не обошлось без вмешательства Вашингтона. Белый дом, где на тот момент уже обосновался Джо Байден, обрушился на Лондон всей мощью своей дипломатической машины, ультимативно требуя изгнать китайцев. Смех в том, что свою чрезвычайную озабоченность американцы обосновывали тем, что размещение китайских реакторов "подорвет безопасность Британии и усилит ее зависимость от Китая". Если вам показалось, что вы это где-то уже слышали, то вам не показалось. Замените слово "реакторы" на "газовую трубу", а "Британию" на "Германию" и получите российский "Северный поток — 2". Уайтхолл изо всех сил сопротивлялся, но в сентябре прошлого года сдался давлению внутренних и внешних сил и все-таки аннулировал лицензию CGN на участие в строительстве АЭС Sizewell. Пекин, которого в нарушение всех правил рынка вышибли из проекта стоимостью более 20 миллиардов фунтов, направил официальную ноту, пригрозив, что действия британской стороны уронят двусторонние отношения на историческое дно. Штаты удовлетворенно потирали руки, а внутри Британии набирал размах кризис. Цены на электричество без устали били рекорды, первый энергомост из Франции стоял на ремонте, а Париж в ответ на невыдачу рыболовных лицензий французским рыбакам грозился отключить еще и второй. Правительство страны лихорадило из-за череды скандалов. Ну а атомный проект стоял на месте, ведь американцы взамен удаленных китайских энергоблоков не предложили ровным счетом ничего. В результате, как бы ни была сильна политическая солидарность Англии со своими заокеанскими союзниками, но свои рубашка и кошелек всегда ближе к телу, и потому дальнейшие события полетели практически галопом. Британские регуляторы не просто восстановили все лицензии, в ноябре французская надзорная организация European Utility Requirements провела сертификацию реактора "Хуалун-1", тем самым подтвердив его соответствие всем европейским требованиям по эксплуатационной и экологической безопасности. Ну а на днях британские регуляторы выдали все необходимые документы. Вряд ли можно смоделировать более наглядную ситуацию, где бы так четко была видна глубина подрывной политики США и то, что гегемону совершенно нечего предложить своим даже самым верным союзникам. Благодаря этому Китай не только положит в карман свыше 50 миллиардов фунтов (именно во столько оценивается общий бюджет трех АЭС), но и воткнет в британскую землю свой атомный флаг, выдернуть который не смогут уже никакие политические ветры. Мы живем во времена, когда для каждого представителя человечества гораздо важнее не количество авианосцев под государственным флагом, а горячая батарея и возможность в любую секунду включить телевизор или чайник. Кто осознал эту нехитрую истину, тот и собирает сегодня самые жирные сливки. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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