Китайско-американское соперничество не должно помешать решению глобальных проблем

Кажется не проходит и дня без новых свидетельств растущей экономической напряженности между Китаем и Соединенными Штатами – двумя крупнейшими экономиками мира. Этот растущий антагонизм окажет большее влияние на Китай, чем на США, поскольку двусторонняя напряженность способствует продолжающемуся процессу деглобализации. И негативные побочные эффекты для ряда других стран могут быть особенно значительными.

Даже с чисто экономической точки зрения трудно предвидеть какое-либо длительное ослабление китайско-американской напряженности в ближайшем будущем. И это без учета вопросов национальной безопасности, не говоря уже о тех, которые касаются технологий и прав человека.

Экономические и финансовые последствия Covid-19 для экономики США отличны от влияния на Китай. В виду того, что текущая динамика вряд ли замедлится в ближайшее время и будет лишь усиливаться, различия станут все отчетливее.

Начнем с того, что правительство США недавно обострило затянувшийся конфликт, введя двусторонние экономические и финансовые санкции против Китая при явной двухпартийной поддержке со стороны Конгресса. Обвинения в начале пандемии служат укреплению более жесткой позиции США, которая вряд ли изменится, независимо от результатов президентских выборов и выборов в конгресс в ноябре этого года.

Корпоративный сектор Америки также будет способствовать разъединению, поскольку все больше американских компаний стремятся сместить акцент от эффективности к устойчивости, что подразумевает перемещение западных цепочек поставок из Китая. Некоторые отрасли промышленности, такие как фармацевтика и технологии, скорее всего будут испытывать давление со стороны правительств США и других стран.

Это не означает, что западные транснациональные корпорации покинут Китай в ближайшее время. Вместо этого большинство будет стремиться к модели «в Китае для Китая». Но такой подход уменьшит участие этих фирм в процессе развития страны, повысит их уязвимость и ограничит способность влиять на ситуацию.

Американские домохозяйства также внесут свой вклад. Учитывая, что восстановление после глубокой рецессии, вызванной коронавирусом, вероятно, окажется медленным, а глобальная экономика находится в десинхронизированной фазе, рынок труда будет стабилизироваться разочаровывающе после недавнего скачка безработицы в США.

Хотя этот многогранный процесс создаст экономические препятствия как для США, так и для Китая, его влияние, вероятно, окажется асимметричным. В частности, Китай более уязвим, потому что ему все еще нужна глобальная экономика, чтобы обеспечить рост. Проблема здесь не столько в краткосрочных показателях роста Китая, так как V-образное восстановление уже началось. Скорее экономическая ситуация угрожает усложнить переходный процесс к «среднему уровню дохода», который оказался самым сложным этапом процесса развития для многих других стран.

Конфликт также сделает более дорогостоящим для Китая поддержание некоторых из его недавних международных экономических проектов, таких как инициатива «Один пояс и один путь» (масштабная программа инвестиций в транснациональную инфраструктуру) и широкомасштабное кредитование развивающихся стран.

Наконец, растущая китайско-американская напряженность может иметь серьезные последствия для таких стран как Австралия и Сингапур, которые поддерживают прочные связи в области национальной безопасности с США и не менее прочные экономические связи с Китаем. Пока стоимость этой стратегии с двумя вариантами была низкой, сейчас она, вероятно, будет расти, как это уже происходит в технологическом секторе. Этим странам придется учитывать, что их попросят сделать выбор между двумя ведущими мировыми державами, чего, вероятно, они не захотят и будут не готовы сделать. Хотя это самый важный внешнеполитический вопрос, стоящий перед многими правительствами, он пока вызывает относительно мало дискуссий.

Все эти факторы указывают на необычно неопределенные макроэкономические и микроэкономические перспективы, которые становятся все более уязвимыми для ошибок в политике и рыночных инцидентов. Предпочтительным для всех является то, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт называет «соперничающим партнерством» между США и Китаем, в результате чего здоровая конкуренция не исключает сотрудничества и совместной ответственности, которые имеют решающее значение для решения основных глобальных проблем, таких как изменение климата и пандемии. Задача будет заключаться в том, чтобы избежать разрушительных последствий во время, вероятно, долгого и извилистого пути к этой цели.