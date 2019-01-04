Китайский угол: какие вопросы могут стать главными для исполняющего обязанности главы Пентагона

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в свой первый рабочий день якобы напомнил подчинённым о необходимости сдерживания Китая. Об этом сообщают ряд новостных агентств. Ранее временный глава Пентагона пообещал «работать с президентом Соединённых Штатов и реализовать его видение» политики государства в сфере обороны. По мнению экспертов, сейчас Дональд Трамп сконцентрировался на выполнении своих предвыборных обещаний, одним из которых было противодействие Китаю. Аналитики считают, что для этого американскому лидеру необходимы соответствующие кадры, которые разделяли бы его точку зрения по ключевым вопросам, и именно поэтому Шанахан сменил Джеймса Мэттиса на посту главы оборонного ведомства.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в первый рабочий день — 2 января 2019 года — напомнил своим подчинённым о необходимости сдерживания Китая.

«В то время как мы концентрируемся на текущих операциях, исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан сказал своей команде помнить про Китай — Китай и ещё раз Китай», — заявил AFP анонимный источник в аппарате американского военного ведомства.

Эту же информацию подтвердил и источник Reuters в Пентагоне. По данным агентств, новый и. о. министра обороны США также заявил, что будет руководствоваться в своей деятельности стратегией национальной безопасности, в которой главное место уделяется сдерживанию России и Китая и «соперничеству великих держав».

Повестка Трампа

Позже в тот же день Шанахан присутствовал на заседании в Белом доме, во время которого президент Трамп критиковал работу его прежнего начальника Джеймса Мэттиса.

Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис

Reuters

© Yuri Gripas

Бывший глава Пентагона ушёл в отставку в декабре прошлого года, после того как Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. После объявления об отставке Мэттис заявил журналистам, что причиной стали многочисленные разногласия с действующим президентом. Патрик Шанахан, в свою очередь, заступив на новую должность, публично пообещал «работать с президентом Трампом и реализовать его видение».

Между тем в Китае уже отреагировали на предполагаемые заявления Шанахана.

«Я также обратил внимание на соответствующие сообщения, считаю, что американская сторона должна пояснить, действительно ли господин Шанахан делал именно эти заявления», — отметил представитель МИД КНР Лу Кан.

При этом дипломат добавил, что «если между собой стороны будут стремиться к партнёрству, то у них есть возможность получить партнёра, если же будут стремиться к тому, чтобы найти соперника, то, несомненно, его и обретут».

Как подчеркнул Лу Кан, военная стратегия Китая всегда носила оборонный характер. Кроме того, Пекин придаёт большое значение сотрудничеству в сфере обороны с другими странами, в том числе США.

«Мы признаём, что это выгодно и благоприятно для взаимного доверия, для продвижения двусторонних отношений и для стабильности во всём мире», — заявил официальный представитель китайского МИД.

По словам экспертов, задача противодействия Китаю, которую, по информации СМИ, Шанахан поставил своим сотрудникам в первый рабочий день, как раз отражает позицию Дональда Трампа.

«В целом нужно отметить, что президент Трамп возвращается к задекларированным им ещё во время предвыборной кампании 2016 года целям: это и мексиканская стена, и противостояние с демократами, и вывод войск с Ближнего Востока, и конечно, противостояние с Китаем, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Давление на Китай в грядущем году будет беспрецедентным, гораздо более сильным, чем в году ушедшем».

По мнению политолога, такая политика Трампа обусловлена тем фактом, что в следующем году состоятся президентские выборы. В предвыборную кампанию действующий президент стремится вступить без груза невыполненных предыдущих обещаний, а давление на Китай было одним из главных моментов предвыборной риторики Дональда Трампа в 2016 году.

«Трамп неоднократно заявлял в публичном пространстве, что он первый президент, который объявил торговую войну Китаю. Мы видим на посту главы Пентагона человека, который разделяет позицию президента. Он жёстко подстраивается под Трампа», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

Человек из Boeing

Новый глава Пентагона в отличие от своего предшественника, боевого генерала Джеймса Мэттиса, никогда не служил в армии. Он стал заместителем министра обороны в 2017 году и до этого не занимал постов, связанных с внешней политикой.

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан

AFP

© Saul Loeb

Зато с 1986 года он работал в корпорации Boeing, являющейся одним из главных подрядчиков военного ведомства, на должностях, связанных в том числе с разработкой системы ПРО и авиации для Сухопутных войск США.

Как отмечало 21 декабря 2018 года агентство Bloomberg, при Шанахане в Пентагоне Boeing получил несколько многомиллиардных контрактов. Якобы чиновник даже продавил в бюджетных планах на 2010 год закупку самолётов F-15X на сумму $1,2 млрд, которые ВВС изначально не хотели покупать, намереваясь взять вместо этих устаревших самолётов производства Boeing новые F-35, которые поставляет конкурент компании — Lockheed Martin.

После того как бывший топ-менеджер Boeing стал главой Минобороны, американские СМИ припомнили, что якобы ещё 17 месяцев назад, во время утверждения Шанахана на пост первого заместителя руководителя Пентагона в сенате, тогдашний глава комитета верхней палаты конгресса США по вооружённым силам сенатор Джон Маккейн заявил: он «должен быть уверен, что лису не пустят обратно в курятник». Это высказывание журналисты интерпретировали как озабоченность корпоративными связями чиновника.

Сенатор Джон Маккейн

Reuters

© Charles Mostoller

Однако, как следует из всего диалога между Шанаханом и Маккейном, ныне покойный сенатор мог иметь в виду и необходимость сдерживания России и вооружения Украины. Ранее кандидат на должность замминистра обороны предпочёл уйти от ответа на вопрос о том, поддержит ли он предоставление Украине летальных вооружений, но под давлением Маккейна взволнованный Шанахан вынужден был сказать да.

В итоге в декабре 2017 года, через четыре месяца после назначения Шанахана, Пентагон анонсировал передачу Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки прошли в марте 2018 года.

"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома Как отмечает The Atlantic, Шанахан, имеющий репутацию технократа и заслуживший ещё в Boeing прозвище Мистер Решение, «аполитичен» и предпочитает подстраиваться под мнение начальства. А это, как считают эксперты, и нужно сейчас Трампу, которому необходим послушный и работоспособный исполнитель.

На посту заместителя министра обороны США чиновник запомнился также поддержкой идей Дональда Трампа по созданию Космических сил, работой по расширению продаж американской военной техники за рубеж и заявлениями об успешно проведённом в ноябре прошлого года аудите Пентагона, показавшем провальные результаты. Также в зоне особой ответственности Шанахана находились разработки в области гиперзвука, баллистических ракет, противоракетной обороны и кибербезопасности.

Преодолеть отставание

Формально Патрик Шанахан как бывший первый заместитель министра обороны США логично занял место своего ушедшего шефа. Однако как долго он будет находиться на этом посту, пока неизвестно. Ранее в ходе визита в Ирак в конце прошлого года президент Дональд Трамп назвал нового и. о. министра обороны «замечательным человеком», который будет руководить оборонным ведомством «длительное время».

Как отмечает Андрей Кошкин, помимо решения задачи вывода войск из Сирии, Патрик Шанахан, курировавший ранее в Пентагоне высокотехнологичные проекты в области авиации, космоса и ракетостроения, может уделить особое внимание работе военного ведомства именно в этой сфере. И здесь опасения американцев вызывают успехи не только Китая, но и России.

В конце декабря 2018 года в России прошли успешные испытания гиперзвукового ракетного комплекса межконтинентальной дальности «Авангард». Китай в августе 2018 года провёл успешные испытания гиперзвукового ракетного комплекса. Вашингтон неоднократно, в том числе устами Шанахана, заявлял об отставании США от России и Китая в этой области.

«США не устраивает ситуация, сложившаяся в сфере военно-технического соперничества между Россией и Китаем, — отмечает Андрей Кошкин. — Появление ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком, другие успехи в области гиперзвука вызывают необходимость поставить на должность руководителя Пентагона человека, который бы сократил это отставание. Он будет заниматься также ракетами, киберпространством, космосом. Этот человек на своём месте».

По мнению эксперта, в зависимости от того, как Шанахан справится со своими обязанностями в этой сфере и с выводом войск из Сирии, Дональд Трамп примет решение о его выдвижении на должность министра обороны.

Асафов считает, что Трамп подбирает людей для выполнения поставленных им задач и меняет их в случае необходимости. В данной ситуации глава Белого дома решил сделать ставку на новые технологии и усилить борьбу за рынки оружия, и теперь президент США подбирает необходимый персонал.

«Трамп — эффективный кадровый менеджер, у него нет никакого пиетета к репутации людей, главное, чтобы они эффективно выполняли свою функцию, — отмечает эксперт. — Обстоятельства меняются, нужны новые люди, и Трамп их подбирает».