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Китайский "щелчок по носу" для Байдена: Интригу раскрыла Asia Times

05 декабря 2021, 03:20  •  7 • Политика
Власти КНР не рассматривают вариант с приглашением политических лидеров стран Запада на церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Интригу Мелкулангара Бхадракумар считает "щелчком по носу" президента США Джо Байдена, позиция изложена Asia Times.
Олимпиада в Пекине состоится в феврале 2022 года. И уже сейчас ясно, что главное спортивное событие мира попытаются использовать как политический инструмент. Предполагалось, что президент США Джо Байден попробует бойкотировать Игры. Но чтобы объявить бойкот, следовало дождаться приглашения. А оно не поступило. И неясно, поступит ли.
Индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар в своей статье для Asia Times пишет, что Пекин в принципе не собирается приглашать Байдена. В своих размышлениях автор ссылается на источник в Коммунистической партии Китая, чьи слова, в том числе, цитировала Global Times. Китай в своём решении не приглашать ряд западных лидеров, в том числе президента США, исходит из простой идеи: на Играх нечего делать тем, кто устраивает бучу вокруг Олимпийских Игр в Пекине. Впрочем, американскому лидеру от этой политической интриги не легче, считает автор:
Этот щелчок по носу Байдена последовал примерно через две недели после онлайн-встречи американского президента с Си Цзиньпином.
Более того, проблемой для США становится и сближение России с Китаем, добавил дипломат.

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