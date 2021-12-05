Китайский "щелчок по носу" для Байдена: Интригу раскрыла Asia Times

Власти КНР не рассматривают вариант с приглашением политических лидеров стран Запада на церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Интригу Мелкулангара Бхадракумар считает "щелчком по носу" президента США Джо Байдена, позиция изложена Asia Times.

Олимпиада в Пекине состоится в феврале 2022 года. И уже сейчас ясно, что главное спортивное событие мира попытаются использовать как политический инструмент. Предполагалось, что президент США Джо Байден попробует бойкотировать Игры. Но чтобы объявить бойкот, следовало дождаться приглашения. А оно не поступило. И неясно, поступит ли.

Индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар в своей статье для Asia Times пишет, что Пекин в принципе не собирается приглашать Байдена. В своих размышлениях автор ссылается на источник в Коммунистической партии Китая, чьи слова, в том числе, цитировала Global Times. Китай в своём решении не приглашать ряд западных лидеров, в том числе президента США, исходит из простой идеи: на Играх нечего делать тем, кто устраивает бучу вокруг Олимпийских Игр в Пекине. Впрочем, американскому лидеру от этой политической интриги не легче, считает автор:

Этот щелчок по носу Байдена последовал примерно через две недели после онлайн-встречи американского президента с Си Цзиньпином.

Более того, проблемой для США становится и сближение России с Китаем, добавил дипломат.