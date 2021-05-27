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Китайский "бог войны" угрожает США

27 мая 2021, 16:05  •  53 • Политика
Китайский "бог войны" угрожает США, уверены в Вашингтоне. Речь идёт о новейшем бомбардировщике КНР Xian H-20, который в теории может изменить расстановку сил.
Изображение бомбардировщика было опубликовано в журнале оборонной корпорации China North Industries Group. На снимке можно разглядеть регулируемые хвостовые стабилизаторы, воздухозаборники, выполненные по технологии стелс, и сопла двигателей. Внешне китайский бомбардировщик очень напоминает американский В-2, созданный по схеме "летающее крыло". Авторы китайского издания назвали самолёт "богом войны в небе".
Предполагается, что H-20, который придёт на смену устаревшему H-6, сможет преодолевать 8 тыс. км без дозаправки, что даст ему возможность долетать до американских островов. До сверхзвука H-20 не разгоняется. Китайские инженеры решили пожертвовать скоростью, отдав предпочтение незаметности. Самолёт относится к классу стелс и незаметен для радаров. При этом он способен нести как обычные крылатые, так и ядерные ракеты, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на The Times.
Он способен поражать цели, находящиеся на большом удалении, возможно, во второй островной цепи и за ней. То есть он сможет угрожать американским силам, средствам и интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметил специалист по авиации и военный аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джон Греватт.
Отметим, что островные цепи были задуманы как средство окружения СССР и Китая с моря. В частности, в состав этих цепей входят Япония, Гуам и Марианские острова США. Однако появление подобного самолёта у Китая лишает американцев преимущества.

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