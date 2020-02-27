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Китайский путь. Почти что манифест

27 февраля 2020, 08:24  •  114 • Аналитика

Представляю Лин Цай из города Чаньчунь на севере КНР. Это ближе к нашему Владивостоку, чем к Пекину. Лин — эксперт по евразийскому сотрудничеству, работает, естественно, на Коммунистическую партию Китая. И недавно она опубликовала весьма интересное мнение. Да, оно, конечно, имеет право на жизнь, несмотря на то, что там есть и спорные моменты, так что, заручившись ее согласием, предлагаю вам познакомиться с ним.

Постараюсь не придавать никакой дополнительной окраски данному материалу, то есть просто дать мнение жительницы КНР. Хотя, конечно, свое мнение на этот счет имеется тоже. Итак…




Я общаюсь в основном с представителями левых общественных движений и партий. Но! Иногда мне пишут и представители правого политического поля. Всю суть их многочисленных сообщений мне можно свести к одной короткой и ёмкой агитке: «Завязывайте играть в свой неэффективный социализм. Социализм навсегда ушёл в прошлое. Если бы не ваша кровавая Коммунистическая партия, вы бы сейчас жили как в Швеции. С большим пакетом социальных гарантий и без железного занавеса».

У меня есть что ответить на эту агитку. И я прямо сейчас дам предельно развёрнутый ответ.

Товарищи! Посмотрите на Индию. Сто лет назад Индия и Китай находились примерно на одном уровне экономического развития. И даже по численности населения были весьма близки. В середине века к власти в Китае пришла Коммунистическая партия, был взят курс на построение социализма. Индия же осталась капиталистической.

Что же мы видим сегодня — по факту, а не домыслам?

Китай обходит Индию, свою соседку, абсолютно по всем параметрам социально-экономического развития. Превосходит экономически. Превосходит культурно. Превосходит инфраструктурно.

Возьмём, к примеру, для сравнения систему здравоохранения.

За последние двадцать лет в Китайской Народной Республике построено более двадцати тысяч больниц. Обязательным медицинских страхованием, пусть пока, увы, и не включающим все виды заболеваний, охвачено всё население.

Вы понимаете, какие это огромные цифры? Сумасшедшие. Это фантастический рывок в развитии, на который не способна ни одна капиталистическая страна мира.

Каковы же успехи Индии? Их фактически нет. Четыреста миллионов человек вообще не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Больниц и больничных коек катастрофически не хватает. Санитарно-гигиенические нормы не соблюдаются. Повсеместно используется медицинская техника, которая устарела десятки лет назад.

Если бы Китай в середине прошлого века не пошёл по социалистическому пути развития, то ничем не отличался бы ныне от своей печально известной соседки. Почему? Потому что международное разделение труда и производства, свойственное глобальному капиталистическому обществу, не позволило бы Китаю стать чем-то кроме ресурсного придатка империалистического блока государств, возглавляемого Соединёнными Штатами Америки.

Китай стал иным и сейчас претендует на звание великой мировой державы — лишь потому, что благодаря социализму вырвался за рамки капиталистического разделения производства. Посему логично рассматривать построение социализма в Китае как часть национально-освободительной борьбы китайского народа. Подобное утверждение не противоречит марксизму.




В завершение хочу отметить, что я вовсе не радуюсь тяжкому положению дел в Индии. Я коммунистка. Интернационалистка. Моя душа болит, когда я размышляю о том, как страдает несчастный индийский народ. Как страдают голодные матери, которым нечем кормить детей. Как страдают дети, которых никто никогда не научит грамоте. Как страдают отцы, работающие по пятнадцать часов в сутки, но не способные обеспечить свои семьи.

И ведь схожим образом обстоят дела не только в Индии! Бесправие. Изнурительный, низкооплачиваемый труд. Отсутствие доступа к качественному образованию и медицинскому обслуживанию. Войны и кровавые государственные перевороты. Всё это реалии Латинской Америки, Азии, Африки, постсоветского пространства. Миллиарды людей страдают. И даже не надеются на то, что страшное положение вещей когда-нибудь изменится к лучшему.

Но великий философ Карл Маркс, оставивший нам в наследство марксизм, доказал то, что можно, а значит, и нужно изменить мир к лучшему. И по силам это сделать только марксистам.

Сознательным, образованным представителям пролетариата — многомиллиардного социального класса, состоящего из наёмных работников. Так чего мы ждём? Почему не действуем?

Преступление — знать, что ты можешь изменить этот мир к лучшему, и ничего не делать. Пора заниматься глобальным пробуждением пролетариата. Пора создавать марксистские кружки, марксистские партии, сливать их в интернационал и начинать решительно наступление на антигуманный, жестокий и преступный мир.

Именно на нашу с вами долю выпало счастье реализовать утопические мечты всех угнетённых. Построить новый, справедливый мир. Мир без нищеты. Без войн. Без противного разделения людей на господ и рабов, годящихся только для интересов своих богатых хозяев.


В целом неплохой такой манифест. Старину Карла Маркса можно было бы сменить на кого-то посовременнее – и вперед!

Знаете, почему я решил очень серьезно отнестись к этому мнению? Потому, что в Китае одна партия. КПК – Коммунистическая партия Китая. Да, многие сейчас скажут, что у нас тоже одна. Согласен. Да, у нас тоже однопартийная система, все остальные недопартии – это просто потуги создания видимости демократии.

Но можно ли сравнивать? О, нет. Конечно, нет. Все-таки есть разница, которую, думаю, не стоит разъяснять подробно. Между КПК и ЕР. Кто стоит за китайской партией, и кто за российской.

«Единая Россия» в состоянии только сидеть в креслах и обеспечивать себе «честные» выборы, а КПК такие мелочные игрища как бы и не нужны. У партии и так все есть, а самое главное – есть вот такие партийцы, готовые идти, бежать, строить…

И ведь пойдут, если партия скажет. И разожгут такой огонь революции, некоторые устанут тушить. А если это делать с умом, спокойно, без марширующих танковых и пехотных колонн…

В любом случае, достойно внимания. И вообще, в компартии Китая есть что-то такое притягательное, чего давно уже нет в партиях российских.
Роман Скоморохов

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