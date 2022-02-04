Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты: Такие испытания под силу не каждому

Военнослужащий отряда быстрого реагирования китайской полиции пережил четыре нелёгкие минуты. Но с задачей, которая была перед ним поставлена, справился. Такие испытания не каждому под силу.

Telegram-канал "Милитарист" опубликовал видео, которое названо "Феерический экзамен военнослужащего отряда быстрого реагирования китайской полиции". Мужчина в форме с надписью SWAT на спине стартовал не слишком быстро. Как потом выяснилось, на то были причины.

Сначала нужно было завязать три хитроумных узла на верёвках, потом подлезть под низко натянутой сеткой, преодолеть вертикальную стенку, пробежать по высоко натянутой сетке, взобраться на лестницу и спуститься по шесту. Полоса препятствий длинная и трудная.

На одном из этапов мужчина пристегнул страховку и залез по очень узкой лестнице вверх, скрылся на мгновенье из виду и спустился по отвесной стене на верёвке уже с другой стороны. Один из самых волнительных моментов – переворачивание гигантского колеса, которое по размеру чуть ли в рост человека и уж точно тяжелее. Но испытуемый справился.

Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты, разобрав и собрав пистолет, а затем написав что-то на листе бумаги. С нажатием кнопки испытание завершилось. Увы, в ролике не показали, достаточным ли было время прохождения дистанции за того, чтобы экзамен был зачтён.