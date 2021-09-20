Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали

Диссидент из Китая Вэй Цзиншэн утверждает, что пытался предупредить власти США о вспышке коронавируса в Китае ещё в 2019 году.

Самый значительный перебежчик из Китая в США, диссидент Вэй Цзиншэн, заявил, что предупреждал о вспышке коронавируса в Ухане за несколько недель до появления болезни.

Активист утверждает, что предупредил спецслужбы США о появлении вируса ещё в ноябре 2019 года, задолго до того, как Китай уведомил ВОЗ о вспышке вируса. Об этом говорится в документальном фильме "Что действительно произошло в Ухане", основанном на книге, в которой Цзиншэн рассказывает о своём первом знакомстве с загадочным вирусом в ходе Всемирных военных игр в Ухане в октябре 2019 года. Перебежчик утверждает, что получил информацию о вирусе из источников в Пекине.

В материале Daily Mail Вэй утверждает, что пытался передать информацию о вирусе некоему политику в США, связанному с Трампом. "Я чувствовал, что они не так сильно обеспокоены, как я, поэтому я изо всех сил старался предоставить более подробную информацию", - утверждает перебежчик из Китая.

Вэй Цзиншэн смог бежать из Китая в США в 1997 году, провёл 18 лет в китайских тюрьмах за протест против коммунистического режима. Цзиншэн пользуется большим уважением американских политиков и наладил отношения с бывшим госсекретарём Майком Помпео и спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

ВОЗ назвала вспышку ковида в Ухане ЧС 30 января 2020 года и только 11 марта заявила о пандемии.

Ранее Царьград сообщал: каждый день - новое открытие о коронавирусе. Вот и теперь профессор заявил, что ОРВИ может быть спасением от коронавируса.