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Китайский МИД пообещал ответить на размещение ядерных ракет США в Азии, намекнув на Карибский кризис

06 августа 2019, 10:54  •  158 • Политика
Китайский МИД ответил на намерение Пентагона после выхода из ДРСМД разместить в Азии ядерные ракеты средней дальности, намекнув на Карибский кризис. "Все возможные варианты будут на столе", - допускают в ведомстве.
Китай не будет стоять в стороне, глядя, как США размещают в Азии новые стратегические ядерные ракеты, заверил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. По его словам, Пекин будет вынужден принять контрмеры, в случае если ракеты наземного базирования действительно появятся в этой части мира.
Китайский дипломат не стал отвечать на вопрос журналистов о том, какими будут ответные шаги, однако, перефразируя Дональда Трампа, заверил, что "все возможные варианты будут на столе".
"Американцы, как жители страны - участницы Карибского кризиса, должны понять чувства Китая, когда речь идет о размещении американских ракет у КНР на пороге", - намекнул Фу Цун.
По словам китайского дипломата, до тех пор, пока американские ракеты не будут размещены, Пекин будет ждать и наблюдать, однако сразу же после того, как ядерное вооружение появится в Азии, последуют контрмеры.
Представитель МИД КНР заверил, что в Пекине глубоко обеспокоены планами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что Вашингтон, бездоказательно обвиняя Россию, хорошо подготовился к выходу из ДРСМД. По его мнению, единственной целью выхода США из договора является возможность развязать себе руки и нарастить ракетный потенциал, переводит ТАСС.
Напомним, ранее в Пентагоне сообщили о намерении как можно скорее отправить ядерные ракеты наземного размещения в Среднюю Азию.

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