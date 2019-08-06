Китайский МИД пообещал ответить на размещение ядерных ракет США в Азии, намекнув на Карибский кризис

Китай не будет стоять в стороне, глядя, как США размещают в Азии новые стратегические ядерные ракеты, заверил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. По его словам, Пекин будет вынужден принять контрмеры, в случае если ракеты наземного базирования действительно появятся в этой части мира.

Китайский дипломат не стал отвечать на вопрос журналистов о том, какими будут ответные шаги, однако, перефразируя Дональда Трампа, заверил, что "все возможные варианты будут на столе".

"Американцы, как жители страны - участницы Карибского кризиса, должны понять чувства Китая, когда речь идет о размещении американских ракет у КНР на пороге", - намекнул Фу Цун.

По словам китайского дипломата, до тех пор, пока американские ракеты не будут размещены, Пекин будет ждать и наблюдать, однако сразу же после того, как ядерное вооружение появится в Азии, последуют контрмеры.

Представитель МИД КНР заверил, что в Пекине глубоко обеспокоены планами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что Вашингтон, бездоказательно обвиняя Россию, хорошо подготовился к выходу из ДРСМД. По его мнению, единственной целью выхода США из договора является возможность развязать себе руки и нарастить ракетный потенциал, переводит ТАСС.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили о намерении как можно скорее отправить ядерные ракеты наземного размещения в Среднюю Азию.