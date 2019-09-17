Китайский метод: Чем Китай способен экономически задушить США

Автор:

Кучер Егор

Экономическое и торговое противостояние США и Китая вступило в фазу заморозки, когда каждая из сторон не наносит по противнику новых ударов, но до настоящего перемирия или даже примирения ещё очень и очень далеко. На повестке дня теперь стоит грядущий переговорный процесс, который должен пройти в октябре.

Последнее столкновение сторон в этом конфликте произошло после провала предыдущего раунда переговоров в июле. За этим последовало введение со стороны США самых масштабных торговых пошлин на китайские товары в размере 300 млрд долларов. Напугав всю экономическую общественность, президент США Дональд Трамп затем дал задний ход и отложил введение новых пошлин до 15 декабря 2019 года.

Китай же ответил американцам гораздо слабее — ограничениями всего в 75 млрд долларов, а также понизил курс юаня, чтобы защитить национальную экономику. И если первое кажется слабостью, то второе — раздражающий фактор для Вашингтона, уже обвинившего Пекин в валютных манипуляциях. Этот удар Китая достиг своей цели.

Однако теперь, когда «линия фронта» относительно стабилизировалась, ни одна их сторон не знает, каким может оказаться следующий шаг оппонента. И Вашингтону на самом деле есть чего опасаться, несмотря на кажущуюся слабость позиций Пекина.

Оружие в действии

Со стороны Китая действительно ответ всегда был асимметричный. Но он был. И наиболее полезным оказался именно валютный фактор. В то время как США с подачи Трампа применяют таранные методы в виде бесконечного (как кажется) повышения пошлин, Китай оказывается более осмотрительным.

Валютное оружие Китай применил в самом начале августа, после того как США заявили о намерении ударить по Поднебесной новыми пошлинами с 1 сентября. Напомним, что озвученные Трампом пошлины на 300 млрд долларов являются поистине беспрецедентными. Китайские переговорщики ранее пытались всеми силами добиться отказа США от введения этих мер, но не преуспели.

Фото: Moab Republic / Shutterstock.com

5 августа Китай понизил курс юаня до минимума более чем 10-летней давности, экономисты заявляли о так называемом «эффекте семи» — психологической отметке в 7 юаней за доллар, которая оказалась пройдена. Расчёт тут был очень прост — понижением курса национальной валюты Китай добивается увеличения экспортных доходов, что серьёзно смягчает эффект от американских пошлин.

Однако применением этого оружия Китай не ограничился: Пекин также запретил весь импорт сельскохозяйственной продукции из США, и этот шаг оказался очень чувствительным для Вашингтона. Американские фермеры — именно та категория граждан США, которая несёт на своих плечах всю тяжесть этой торговой войны.

Как отмечало агентство Reuters, 2018 год «добил» американских фермеров, которые столкнулись с резким падением доходов и невозможностью экспортировать свою продукцию, ведь Китай долгое время был основным покупателем соевых бобов, свинины, молока и ряда других товаров американского АПК.

Наложенные Китаем ранее ограничения на импорт американской сельхозпродукции привели к кризису перепроизводства и необходимости продавать урожай ниже себестоимости. Это в свою очередь вызвало рост числа банкротств до максимума за 10 лет, доходность фермерских хозяйств снизилась до минимума за 17 лет, а долговая нагрузка стала такой же, как во время кризиса 1980-х.

Летом 2019 года Трамп несколько раз делал заявления о том, что потребует от Китая снятия ограничений для «великих патриотов на Среднем Западе», однако добился президент США в итоге вообще полного ограничения закупок со стороны Китая. Этот удар тоже достиг цели.

Как работает китайское торговое оружие?

Ответные асимметричные меры со стороны Китая в конечном итоге возымели действие. Уже в середине августа Трамп отложил введение с 1 сентября пошлин по крайней мере на половину из заявленных ранее товаров из Китая.

Администрация Трампа внезапно приостановила введение новых тарифов на товары из Китая на сумму около 156 млрд долларов, заявив, что этот шаг был вызван опасениями по поводу того, какое влияние будет иметь растущее торговое противостояние на предприятия и потребителей в преддверии сезона праздничных покупок,

— написала тогда Wall Street Journal.

Трамп решил разжать тиски пошлин и сделать послабления для импорта из Китая смартфонов, ноутбуков, игрушек, видеоигр и ряда других товаров. Пошлины на них будут увеличены не с 1 сентября, как обещал Трамп, а лишь с 15 декабря.

Этот шаг в Китае расценили как слабость, однако он был хитро продуман Трампом. Своему избирателю президент США заявил, что беспокоится о том, как американцы будут покупать друг другу подарки на Рождество, ведь очень часто это новые гаджеты и, конечно, детские игрушки. Срочное введение пошлин вызвало бы резкий рост цен на эти товары.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

12 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп принял решение отложить введение дополнительных 5-процентных пошлин на китайские товары. В США экономисты расценили это как шаг в ожидании «жеста доброй воли» от Китая, который может отменить сельскохозяйственное эмбарго.

Китай может разрешить компаниям возобновить закупки сельскохозяйственной продукции у США в знак доброй воли в преддверии предстоящих торговых переговоров между двумя странами, сообщили источники, знакомые с ситуацией,

— написало агентство.

Что осталось в арсенале у Китая?

Итак, Китаем было применено два мощных вида оружия в торговой войне — девальвация юаня и эмбарго на сельхозпродукцию. Если США постепенно не начнут снижать давление, то, как уверены экономисты, Китай может перейти к более решительным мерам.

Эти меры подразделены на финансовые и торговые. С финансовой точки зрения нынешний Китай, ведущий торговую войну с США, является одновременно и одним из крупнейших держателей облигаций американского госдолга. Как уже писал в статье для Царьграда председатель Русского экономического общества имени Шарапова профессор Валентин Катасонов, данный финансовый рычаг может оказаться «ядерным оружием» в торговой войне.

Ещё в 2018 году Китай был на первом месте по объёму американских бумаг. По данным Минфина США, у Китая их было на 1,2 трлн долларов, на втором месте была Япония с 1,03 трлн долларов. Однако уже к середине 2019 года Китай пропустил вперёд Японию и снизил свой портфель до 1,1 трлн. Экономисты полагают, что Пекин может произвести дальнейший резкий сброс бумаг американского казначейства, что станет ударом по доллару и доверию инвесторов к этим бумагам и вообще экономике США. Даже сброс 1 млрд долларов из резервов Китая в этих бумагах приведёт к обесценению всех облигаций и обрушит доллар.

Это оружие Китая является крайней мерой. Дело в том, что ему невыгодно топить американскую валюту. Высокий доллар при низком юане — это часть защитной стратегии Поднебесной. Однако экономисты говорят, что в крайнем случае (который, вероятно, всё же не наступит) Пекин может применить это «ядерное оружие».

В арсеналах у Китая ещё остались и торговые рычаги. Один из основных — это зависимость американских телекоммуникационных компаний от китайского IT-гиганта Huawei. Против него уже действуют санкции США, однако американские компании обратились к Трампу с открытым письмом о том, чтобы Huawei была исключена из «чёрных списков». Оборудование этой компании стоит дёшево, а работает хорошо. Переход всех компаний на аналоги других производителей приведёт к потерям, которые вовсе не будут компенсированы предпринимателям из бюджета США (Трамп лучше построит стену, как мы знаем).

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Globallookpress

Наконец, одним из самых серьёзных вооружений в торговой войне экономисты считают редкоземельные металлы. Китай является монополистом в сфере поставок этих элементов и сосредоточил на своей территории 81% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов. Страна также располагает около 30% мировых запасов этого сырья, что по рыночным меркам очень и очень много.

Редкоземельные элементы используются в широком спектре потребительских товаров — от iPhone до электромобилей, а также в военных реактивных двигателях, спутниках и лазерах. Рост напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем вызвал опасения, что Пекин может использовать своё доминирующее положение в качестве поставщика редкоземельных элементов как рычаг в торговой войне между двумя мировыми экономическими державами,

— отмечает в этой связи Reuters.

От этих металлов в США зависят Tesla, Apple, Boeing, Intel, Qualcomm, SpaceX, предприятия оборонной промышленности и вообще очень многие компании. Так, например, Raytheon и Lockheed Martin используют поставляемые из Китая редкоземельные элементы для производства сложных ракет и систем наведения. Apple — в камерах и динамиках гаджетов. Таких редкоземельных металлов всего 17. Это иттрий, празеодим, европий, тербий, эрбий, скандий, лютеций, диспрозий, гадолиний, самарий, иттербий, лантан, гольмий, церий, прометий, неодим и тулий.

Именно поэтому сейчас позиции Китая выглядят более твёрдыми и стабильными. В то время как Трамп то объявляет о новых пошлинах, то откладывает их, то грозит вводить их «до победного конца», то обещает восстановить экспорт. Пекин же знает, чем он будет воевать, понимает, к какому эффекту приведёт применение нового оружия, и потихоньку действует.

Возникает вопрос — почему же Китай не введёт все возможные меры прямо сейчас, чтобы добиться решительной победы? Экономисты уверены, что он не хочет быть инициатором ударов по глобальной экономике. Пока Пекин лишь отвечает на удары со стороны США.

Вместе с тем Трамп понимает, что оказался в невыгодном положении. Бунтуют фермеры, протестуют компании, пришлось делать послабления для Huawei, а также в вопросе введения новых пошлин. Каждое решение становится непопулярным, но необходимым. И в этой ситуации именно у Китая ещё сохранилось оружие, о котором пока почти никто не говорит.