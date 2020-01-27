Китайский мессенджер напомнил об уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

Отдел безопасности WeChat напоминает, что в условиях, когда в государстве продолжает распространяться коронавирус, участились факты появления "слухов и сплетен", провоцирующих панику у всего населения, и так обеспокоенного сложной ситуацией.

Компания фиксирует появление различных ложных фактов, которые потом явно умышленно распространяются среди пользователей, пишет "Парламентская газета". В результате растёт общественная напряженность, чреватая потенциальными происшествиями.

Подобная деятельность является нарушением закона и влечёт соответствующие юридические последствия, напоминает WeChat. В частности, в соответствии с уголовным правом Китая, злонамеренная фальсификация информации о ложных угрозах и её распространение в социальных сетях или других СМИ карается заключением на срок до семи лет.