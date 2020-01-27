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Китайский мессенджер напомнил об уголовной ответственности за фейки о коронавирусе
27 января 2020, 20:39 • 91 • В мире
Официальный аккаунт крупнейшего в Китае мессенджера WeChat напомнил пользователям о том, что законодательство КНР предусматривает уголовное наказание за распространение фейковых угроз в социальных сетях. Такое сообщение публикуется на странице аккаунта, аудитория которого превышает 1,1 миллиарда человек.
Отдел безопасности WeChat напоминает, что в условиях, когда в государстве продолжает распространяться коронавирус, участились факты появления "слухов и сплетен", провоцирующих панику у всего населения, и так обеспокоенного сложной ситуацией.
Компания фиксирует появление различных ложных фактов, которые потом явно умышленно распространяются среди пользователей, пишет "Парламентская газета". В результате растёт общественная напряженность, чреватая потенциальными происшествиями.
Подобная деятельность является нарушением закона и влечёт соответствующие юридические последствия, напоминает WeChat. В частности, в соответствии с уголовным правом Китая, злонамеренная фальсификация информации о ложных угрозах и её распространение в социальных сетях или других СМИ карается заключением на срок до семи лет.
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