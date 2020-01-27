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Китайский коронавирус начал распространяться с рынка морепродуктов в Ухане - эпидемиологи
27 января 2020, 20:39 • 98 • В мире
Эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в Ухане.
Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Имеется высокая вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными, сообщают специалисты центра, которых цитирует URA.RU со ссылкой на РБК.
Ученые пришли к выводу, что источником вируса являются животные. Однако эксперты пока что не смогли установить, какое именно животное было заражено.
Врачи из больницы в Ухане выяснили, что первый из заболевших коронавирусом не посещал рынок в последнее время.
Напомним, ранее специалисты больницы при Университете Уханя сообщили, что первыми симптомами новой пневмонии являются проблемы с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами, а также головные боли.
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