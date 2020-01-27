Китайский коронавирус начал распространяться с рынка морепродуктов в Ухане - эпидемиологи

Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Имеется высокая вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными, сообщают специалисты центра, которых цитирует URA.RU со ссылкой на РБК.

Ученые пришли к выводу, что источником вируса являются животные. Однако эксперты пока что не смогли установить, какое именно животное было заражено.

Врачи из больницы в Ухане выяснили, что первый из заболевших коронавирусом не посещал рынок в последнее время.

Напомним, ранее специалисты больницы при Университете Уханя сообщили, что первыми симптомами новой пневмонии являются проблемы с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами, а также головные боли.