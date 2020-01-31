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Китайский коронавирус - это ЧС международного масштаба - ВОЗ
31 января 2020, 12:24 • 65 • Политика
ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но советует не ограничивать передвижение товаров и людей.
На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации.
При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой коронавируса. Также организация советует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.
Напомним, что всего неделю назад в ВОЗ заявляли, что объявлять глобальный режим чрезвычайной ситуации "пока рано". Как видно, всего за неделю ситуация резко изменилась.
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