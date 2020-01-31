Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин призвал «выметать» чиновников за хамство
В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину
«Глобальная вспышка»: ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ...
"Такой госслужащий уязвим": Жириновский призвал запретить детям чиновн...
Главная / Политика

Китайский коронавирус - это ЧС международного масштаба - ВОЗ

31 января 2020, 12:24  •  65 • Политика
ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но советует не ограничивать передвижение товаров и людей.
На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации.
При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой коронавируса. Также организация советует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.
Позвольте мне чётко заявить, что наше заявление не является вотумом недоверия Китаю, - сказал директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Напомним, что всего неделю назад в ВОЗ заявляли, что объявлять глобальный режим чрезвычайной ситуации "пока рано". Как видно, всего за неделю ситуация резко изменилась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
30 января 2020, 16:54
"Детей наших поделили на три сорта": Юрист Лукаш обвинила украинские власти в языковой дискриминации
30 января 2020, 23:24
Депутат Госдумы оценила реакцию Украины на возвращение России к работе в ПАСЕ
30 января 2020, 13:39
В Чувашии назвали дату выборов главы региона
31 января 2020, 00:39
Не засиживаться в кабинетах. Путин призвал власти на местах к диалогу с населением
30 января 2020, 20:09
Нацпроект "Образование" дополнится проектом воспитания патриотизма - поручение Путина
31 января 2020, 12:24
"Нагоняют жути": США выставляют сотрудничество России и Китая как "новую ось зла" - Клинцевич
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
26 января 2020, 02:24
"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
25 января 2020, 13:24
"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на свой лад, пишет Rzeczpospolita
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.