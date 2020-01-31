Китайский коронавирус - это ЧС международного масштаба - ВОЗ

На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой коронавируса. Также организация советует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

Позвольте мне чётко заявить, что наше заявление не является вотумом недоверия Китаю, - сказал директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Напомним, что всего неделю назад в ВОЗ заявляли, что объявлять глобальный режим чрезвычайной ситуации "пока рано". Как видно, всего за неделю ситуация резко изменилась.