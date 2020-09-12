Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты

Неопознанный летающий объект выведен на орбиту китайским космическим кораблём буквально перед его возвращением на Землю. Сразу после этого ракета сошла с орбиты.

NASA удалось отследить траекторию НЛО в космосе и угол наклона. Никаких деталей в СМИ ни КНР, ни других стран не попало. Неопознанному объекту китайского производства американцы присвоили имя NORAD ID 46395.

Про саму ракету, которую запустил Китай, тоже известно крайне мало. Космодром Цзюцюань располагается в пустыне Гоби. За сутки до старта КНР объявила о закрытии воздушного пространства. Только по этому признаку удалось понять, что вот-вот состоится старт миссии.

Первый полёт продлился два дня. Известно, что корабль экспериментальный. Он вернулся на Землю в воскресенье. Не было опубликовано ни одного официального фото и видео с запуска или приземления, пишет портал SpaceNews.

Китайское государственное агентство "Синьхуа" сообщило об успешном полёте, который ознаменовал прорыв. Планируется, что китайские корабли должны стать "удобным и недорогим транспортом в оба конца для мирного освоения космоса".