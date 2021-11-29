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Китайский инвестор советует Киеву не применять силу и вернуть $4,5 млрд

29 ноября 2021, 12:35  •  438 • Политика
Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд по делу "Мотор Сич".
Китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" - компания Beijing Skyrizon через суд требует компенсации за убытки, понесённые в течение пяти лет. Об иске сообщается в официальном заявлении компании.
Доказательные материалы вместе с исковым заявлением направлены в Арбитражный суд в Гааге. Украинское государство, как считают в компании, несправедливо относилось к китайским инвесторам в последнюю пятилетку. Более того, к инвесторам применялись некие незаконные меры. В результате убытки последовали как на Украине, так и в Китае, говорится в заявлении. Объём убытков достиг в конечном счёте 4,5 миллиарда долларов. И это лишь приблизительная сумма, а финальная может быть гораздо больше.
"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесённых убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", - настаивают истцы.
Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддаётся силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.

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