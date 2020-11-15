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Китайский эпидемиолог разбил гипотезу о коллективном иммунитете. Вариант только один
15 ноября 2020, 19:50 • 216 • В мире
Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань разбил гипотезу о естественном коллективном иммунитете. По его словам, это антинаучно и антигуманно, поэтому защититься от COVID можно только искусственным путём - массовой вакцинацией.
По словам Наньшаня, достижение естественного коллективного иммунитета от COVID-19 - нереально, антинаучно и антигуманно.
Есть только один способ, и он подразумевает искусственный путь, отметил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
"Для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - подчеркнул специалист, выступая на российско-китайском симпозиуме, который проходил в режиме онлайн.
Эпидемиолог добавил, что для достижения коллективного иммунитета искусственным путём потребуется около двух лет, и международное сотрудничество.
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