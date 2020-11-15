Китайский эпидемиолог разбил гипотезу о коллективном иммунитете. Вариант только один

По словам Наньшаня, достижение естественного коллективного иммунитета от COVID-19 - нереально, антинаучно и антигуманно.

Есть только один способ, и он подразумевает искусственный путь, отметил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.

"Для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - подчеркнул специалист, выступая на российско-китайском симпозиуме, который проходил в режиме онлайн.

Эпидемиолог добавил, что для достижения коллективного иммунитета искусственным путём потребуется около двух лет, и международное сотрудничество.