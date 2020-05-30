Китайский дипломат получил "клеймо" Twitter за COVID-19

Работники сети микроблогов Twitter маркировали запись официального представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня специальной отметкой, которая указывает на необходимость проверки сообщаемых сведений.

Особое уведомление, состоящее из восклицательного знака и рекомендации: "Ознакомьтесь с фактами о COVID-19", появилось под постом китайского министра, опубликованным 12 марта.

В нём дипломат высказал мнение, будто бы коронавирус в город Ухань, с которого и началось распространение инфекции, могли привезти военнослужащие Вооружённых сил США, прибывшие туда осенью 2019 года на Всемирные военные игры.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий деятельность социальных сетей. В соответствии с данным распоряжением такие порталы могут начать привлекать к ответственности за содержание постов пользователей.