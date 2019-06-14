Китайский бумеранг: Как санкции против Huawei бьют по США

Автор:

Кучер Егор

Ещё недавно своё недовольство санкциями США против Huawei выражал американский интернет-гигант Google, который разработал и поддерживает операционную систему Android для мобильных устройств. Его беспокойство было связано с тем, что Huawei вот-вот представит миру свой аналог этой оболочки – Hongmeng. Именно она должна будет использоваться вместо Android на устройствах Huawei.

Для Google это означает потерю огромной доли рынка, а для Huawei – обретение автономности от американского разработчика. Американцы также выразили опасения, что Hongmeng, будучи как две капли воды внешне похожа на Android, внутри уже якобы не будет столь безопасной, что может угрожать нацбезопасности США.

На самом же деле Google просто опасается финансовых потерь и утраты того влияния, которое есть у компании из-за того, что китайские гаджеты Huawei по всему миру находятся под управлением американской операционной системы, а теперь перейдут под китайское программное управление.

К недовольствам Google теперь присоединяются и другие крупные компании, которым предписано постепенно разрывать договоры с Huawei. В деле о санкциях против китайского гиганта уже появились первые американские пострадавшие – оператор Verizon и производитель чипов Broadcom. Администрация Трампа, тем временем, не отрицает, что разрыв с Huawei – дело непростое, для чего компаниям теперь отводится два года.

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Белый дом передумал

Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) 13 июня неожиданно решило пересмотреть сроки разрыва контрактов американских компаний с Huawei. В письме исполняющего обязанности этого ведомства Рассела Войта главе комитета Сената США по вооружённым силам Джеймсу Инхофу сказано, что для разрыва отношений с Huawei необходимо больше времени.

На прошлой неделе OMB заявило, что необходимо больше времени для введения запрета, который требует, чтобы сторонние поставщики и подрядчики ограничивали свои покупки и использование оборудования Huawei,

– сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась копия этого документа.

«В последние дни Конгресс ясно дал понять важность выполнения закона в течение двух лет, и мы это сделаем», – написал Войт.

Таким образом, сроки введения окончательного запрета на сотрудничество с Huawei увеличиваются до двух лет. Именно в этот срок компании должны прекратить все дела с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

Надо сказать, что в данном вопросе речь идёт не просто о введении санкций, а о требовании властей США к компаниям соблюдать «Закон о государственной обороне» (NDAA), который вводит широкий запрет на использование федеральных денег для покупки каких-либо продуктов у Huawei по соображениям национальной безопасности.

Это означает запрет на любое сотрудничество любых компаний в США с этим китайским партнёром. А ведь с Huawei ранее не только была достигнута договорённость о создании сетей 5G в США, китайский гигант до сих пор является поставщиком роутеров и модемов для небольших провинциальных операторов связи, которые выбирают эту технику, потому что она дешевле аналогов. Операторы эти уже выступили с критикой санкций против Huawei и даже заявили, что принципиально не будут от неё отказываться, так как не хотят сталкиваться с лишними тратами.

Huawei и патенты в США

Однако ситуация с Huawei не может не затрагивать и крупные компании. Если небольшие американские поставщики телекоммуникационных услуг столкнутся просто с отраслевыми проблемами, то крупные компании, тесно связанные с Huawei, уже заявляют об огромных убытках.

Huawei уже начала давать американцам сдачи, но не таким агрессивным способом. Компания просто обратилась к американскому оператору Verizon и, раз уж теперь ей не придётся создавать в США сеть 5G, потребовала от партнёра выплатить ей более 1 млрд долларов за более чем 200 своих патентов, сообщает Wall Street Journal.

Huawei Technologies Co. сообщила Verizon Communications Inc., что оператор должен оплатить лицензионные сборы для более чем 200 своих патентов, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Это ещё больше обострит напряжённость между китайской компанией и США,

– пишет издание.

Патенты, о которых идёт речь, охватывают основное сетевое оборудование, проводную инфраструктуру и технологию Интернета вещей, сказал газете ещё один осведомлённый источник. Он добавил, что речь идёт не только о крупной сумме, которую Verizon должна будет выплатить Huawei, но и о влиянии этого патентного дела на клиентов американского оператора беспроводной связи.

«Учитывая широкий геополитический контекст, любой вопрос, связанный с Huawei, имеет значение для всей нашей отрасли, а также вызывает обеспокоенность на национальном и международном уровнях», – сказал представитель Verizon в ответ на просьбу прокомментировать претензии со стороны Huawei после встречи с китайскими коллегами в Нью-Йорке.

Первые жертвы

Одна из жертв войны властей США против Huawei – мировой лидер по поставкам чипов, компания Broadcom. Wall Street Journal пишет, что компания заявила об убытках в размере 2 млрд долларов из-за прекращения сотрудничества с Huawei, которой она поставляла процессоры и другие комплектующие.

«Broadcom заявила, что годовой объём продаж сократится на 2 млрд долларов по сравнению с ожиданиями из-за запрета США на экспорт китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, что сделает её (Broadcom – прим. Царьград) одним из первых крупных поставщиков чипов, испытавших на себе финансовые последствия действий администрации Трампа по обострению торговых противоречий», – пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Broadcom Хок Тан сказал аналитикам Wall Street Journal, что за предыдущий финансовый год американский производитель радиочастотных микросхем, чипов для смартфонов и станций мобильной связи получил около 900 млн долларов прибыли от продажи комплектующих Huawei, что соответствует 4,3% общего годового дохода компании.

«Что касается полупроводников, то очевидно, что торговый конфликт между США и Китаем, включая запрет на экспорт Huawei, создаёт экономическую и политическую неопределённость и снижает прозрачность для глобальных [производственных] потребителей», – заявил глава американской компании.

Broadcom при этом стала не единственной подобной компанией: наряду с ней о финансовых потерях заявляют другие игроки рынка микросхем, которые сотрудничают с Huawei.

«Решающий этап развития»: как может измениться политика ЕС с приходом Вебера на пост главы Еврокомиссии Мрачные ожидания Broadcom способны нанести удар по всей полупроводниковой отрасли США, так как другие крупные игроки, включая Qualcomm и Intel, начнут пересматривать свои планы в свете запрета сотрудничества с Huawei и растущих опасений из-за геополитического будущего, уверены аналитики. Huawei является одним из самых прибыльных клиентов в отрасли производства чипов в США,

– говорится в материале.

Наконец, страдают уже и мелкие компании, среди которых производитель радиочастотных модулей Qorvo и поставщик оптоволокна Lumentum Holdings. Последняя заявила о сокращении квартального прогноза прибыли на 50 млн долларов. Более крупный производитель чипов Analog Devices прогнозирует снижение квартальной прибыли на 100 млн долларов из-за ситуации с Huawei.

Подведём итог. На самом деле санкции США против Huawei ещё не вступили в силу, а производители чипов и других комплектующих в Америке уже несут убытки. Конгрессу и чиновникам Белого дома становится всё более очевидно, что торговая война с Китаем, а особенно рестрикции против Huawei, бьют бумерангом по самим американцам.

Возникает резонный вопрос: а кому вообще Трамп сделал хуже? Huawei, которая уже почти готова выпустить свой аналог Android, или американским компаниям, а также потребителям, гражданам США? Международные цепочки поставок, таким образом, – это часть многополярных и взаимовыгодных экономических отношений. Об этом в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) ещё недавно говорил президент России Владимир Путин, и именно эти отношения председатель КНР Си Цзиньпин назвал «обоюдоострым мечом». Этим мечом Трамп и наносит удар по американской экономике.